Exército israelense confessa ter matado moradores de kibutz durante ataque de 7 de outubro

Os militares israelenses disseram na sexta-feira que uma investigação interna concluiu que é provável que dois residentes do kibutz tenham matado enquanto lutavam contra combatentes do Hamas durante o ataque de 7 de outubro de 2023.

A investigação, que ouviu depoimentos de militares e civis, procurou apurar a causa da morte de Tomer Eliaz-Arava e sua mãe, Dikla Arava, duas residentes do Kibutz Nahal Oz, uma das comunidades mais afetadas pelo ataque.

Os militares disseram que, de acordo com a avaliação da equipa de investigação, Eliaz-Arava, 17 anos, foi raptado por militantes do Hamas e forçado a ir de porta em porta para persuadir os residentes a abandonarem o local.

A investigação concluiu que após uma hora e meia Eliaz-Arava conseguiu escapar e se esconder.

Soldados de uma unidade que veio em auxílio do kibutz viram “uma figura suspeita” e atiraram nele.

“A investigação concluiu que a figura era provavelmente Tomer Eliaz-Arava, que foi morto por engano por fogo (do exército israelense) devido a um erro de identificação.”

Entretanto, combatentes do Hamas raptaram a mãe de Eliaz-Arava e levaram-na num veículo para Gaza, afirmou o comunicado.

“No caminho para Gaza, o veículo foi atacado pela retaguarda”, resultando na sua morte.

“A investigação sugere uma possibilidade razoável de que Dikla Arava tenha sido morto por fogo (do exército israelense) depois de estar em um veículo identificado pelas forças como pertencente a combatentes em fuga”, disse o exército.

Acrescentou que “em ambos os casos não é possível determinar com certeza absoluta o que causou as mortes”.

Os combatentes do Hamas entraram na casa da família Arava na manhã de 7 de outubro e raptaram Ela e Dafna Elyakim, filhas do associado de Dikla, que foram libertadas durante uma trégua em novembro de 2023.

Após o ataque, as preocupações de que vários israelenses pudessem ter sido mortos por fogo amigo levaram os militares a iniciar investigações.

No Kibutz Beeri, outra comunidade duramente atingida perto da fronteira de Gaza, testemunhas disseram à mídia israelense que um tanque disparou contra uma casa onde o Hamas mantinha 14 pessoas.

O ataque de 2023 matou 1.208 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo dados oficiais israelenses. Outras 251 pessoas foram sequestradas.

A ofensiva retaliatória de Israel matou 46.006 pessoas em Gaza, a maioria delas civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território bloqueado que as Nações Unidas consideram confiáveis.