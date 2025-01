Exército israelense destruiu 80% do norte de Gaza, diz oficial palestino

Ele Militar israelenseO recente genocídio e a limpeza étnica deixaram 80% da população do Norte Laço em ruínas, disse uma autoridade palestina na terça-feira.

Áreas como a Campo de refugiados de Jabalia, Beit Hanum e Beit Lahia sofreram destruição quase total, disse o vice-ministro de Obras Públicas e Habitação de Gaza, Naji Sarhan, à Anadolu.

“A devastação é absoluta e afecta casas, ruas e infra-estruturas, tornando o norte de Gaza inabitável”, disse Sarhan.

Mais de 300 mil palestinos estão atualmente desabrigados e espera-se que o retorno iminente de pessoas deslocadas internamente do centro e do sul de Gaza ao abrigo do acordo de cessar-fogo agrave a crise humanitária, acrescentou.

Sarhan enfatizou a necessidade urgente de apoio internacional, observando que a reconstrução do norte de Gaza exigirá esforços monumentais e assistência global.

Durante uma conferência de imprensa em Jabalia, Imad Badwan, chefe do município de Beit Hanoun, declarou o norte de Gaza uma área de desastre. Detalhou a destruição de estradas, redes de água e esgoto e infraestruturas críticas, incluindo hospitais, escolas e instalações da UNRWA que serviam de abrigos.

“A ofensiva de Israel deixou mais de 5 mil pessoas mortas ou desaparecidas e cerca de 13 mil feridos, com mais de 200 mil deslocados”, disse Badwan.

Ele apelou à ajuda imediata da UNRWA, do Programa Alimentar Mundial e do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) para responder às extremas necessidades de abrigo, alimentação, vestuário e instalações de acampamento para as pessoas deslocadas.

Um acordo de cessar-fogo em Gaza entrou em vigor no domingo, suspendendo a guerra genocida de Israel que matou pelo menos 47.000 palestinos, a maioria mulheres e crianças, e feriu mais de 110.700 desde 7 de outubro de 2023.

O acordo de cessar-fogo em três fases inclui uma troca de prisioneiros e uma calma sustentada, com o objectivo de uma trégua permanente e da retirada das forças israelitas de Gaza.

O ataque israelita deixou mais de 11.000 pessoas desaparecidas, com uma destruição generalizada e uma crise humanitária que ceifou a vida de muitos idosos e crianças, num dos piores desastres humanitários globais da história.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão em Novembro do ano passado contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.