Exército israelense explode casas no sul do Líbano em meio a violações do cessar-fogo

A mídia libanesa relatou demolições de casas pelo exército israelense no sul Líbano Quarta-feira, em violação de um acordo de cessar-fogo entre os dois países.

A agência de notícias estatal NNA disse que o exército israelense explodiu várias casas e destruiu estradas depois da meia-noite nas cidades de Aita al-ShaabHanine e Marun al Ras.

As forças do exército israelense também realizaram uma explosão na cidade de Markaba, disse a emissora, sem dar detalhes sobre a natureza da explosão.

O Líbano e Israel chegaram a um acordo de cessar-fogo em 27 de novembro para pôr fim a mais de 14 meses de combates entre o exército israelita e o grupo Hezbollah desde o início da guerra em Gaza.

As autoridades libanesas relataram, no entanto, mais de 520 violações israelenses do cessar-fogo, incluindo a morte de 37 pessoas e o ferimento de outras 45.

Nos termos do cessar-fogo, Israel deve retirar as suas forças a sul da Linha Azul, uma fronteira de facto, por fases, enquanto o exército libanês deve deslocar-se para o sul do Líbano no prazo de 60 dias.

Dados do Ministério da Saúde libanês indicam que desde que o ataque de Israel ao Líbano começou, em 8 de outubro de 2023, pelo menos 4.068 pessoas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, enquanto outras 16.670 ficaram feridas.