Exército israelense intensifica ofensiva em Gaza em meio a negociações de cessar-fogo | Notícias do mundo

As forças israelenses intensificaram seu ataque a Gaza, atingindo aproximadamente 50 locais desde as primeiras horas de quarta-feira, disseram as autoridades israelenses. Numa declaração conjunta, a agência de segurança interna Shin Bet de Israel e os militares relataram que os ataques aéreos tiveram como alvo militantes do Hamas, instalações de armazenamento de armas, infra-estruturas subterrâneas, posições de tiro antitanque e estruturas militares.

Mahmoud Basal, porta-voz da Autoridade de Defesa Civil em Gaza, informou que a autoridade recuperou os corpos de sete pessoas e resgatou dezenas de feridos depois de aviões israelitas atacarem a escola Al-Farabi com pelo menos um míssil.

Segundo ele, a escola, localizada na zona de Yarmouk, a oeste da cidade de Gaza, albergava deslocados. O comunicado israelense confirmou o ataque, dizendo que teve como alvo um militante “ocupando uma posição central” que estava escondido no edifício, que descreveu como “um centro de comando e controle” para ataques contra as forças israelenses em Gaza.

Hussam Al-Daqran, porta-voz do Hospital Al-Aqsa, disse que 15 palestinos, incluindo mulheres e crianças, foram mortos em ataques aéreos israelenses contra duas casas em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, informou a agência de notícias Xinhua. Três palestinos também foram mortos num ataque aéreo israelense contra uma casa residencial no campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa de Gaza, acrescentou Al-Daqran.

Entretanto, o Hospital Al-Awda, no campo de Nuseirat, informou num comunicado de imprensa que seis pessoas foram mortas e outras cinco ficaram feridas num ataque aéreo israelita a uma casa no campo. Na cidade de Rafah, no sul de Gaza, aviões israelenses atacaram uma casa e duas reuniões, segundo fontes locais.

Os ataques aéreos ocorreram no momento em que mediadores catarianos, egípcios e americanos mantinham conversações com autoridades israelenses e do Hamas em Doha para finalizar um acordo de cessar-fogo para os reféns. O acordo proposto visa pôr fim a mais de 15 meses de um ataque mortal israelita que matou mais de 46.700 palestinianos e devastou Gaza, garantindo ao mesmo tempo a libertação de aproximadamente 100 reféns detidos no enclave.