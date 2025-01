Exército turco neutraliza mais 10 terroristas do PKK no norte do Iraque

forças de segurança turcas “neutralizou” 10 terroristas do PKK no norte do Iraque, perto da fronteira com a Turquia, disse o Ministério da Defesa Nacional do país no sábado.

Terroristas foram atacados na área da Operação Claw-Lock, no norte Iraquede Hakurk e São regiões, acrescentou.

O ministério reafirmou a sua determinação em destruir o terrorismo “na sua origem”.

“As nossas Forças Armadas turcas continuam vigorosamente a luta contra o terrorismo, fortalecidas pelo apoio da nossa nação”, acrescentou.

As autoridades turcas utilizam o termo “neutralizar” para sugerir que os terroristas em questão se renderam, foram mortos ou capturados.

Os terroristas do PKK escondem-se frequentemente no norte do Iraque para planear ataques transfronteiriços em Turquia.

Türkiye lançou a Operação Claw-Lock em abril de 2022 para atacar os esconderijos terroristas do PKK no norte do Iraque, perto da fronteira com a Turquia.

Na sua campanha terrorista de 40 anos contra a Turquia, o PKK, listado como organização terrorista pela Turquia, pelos Estados Unidos e pela UE, foi responsável pela morte de mais de 40 mil pessoas, incluindo mulheres, crianças, bebés e idosos.