No meio da furiosa controvérsia política sobre a declaração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que usa sob o governo anterior dirigido por Joe Biden atribuiu US $ 21 milhões em fundos à Índia para a ‘participação na votação’, aumentamos isso Perguntas no programa: Existe alguma evidência na oferta dos EUA. A Índia verbal de Donald Trump perturbou a Índia? Observe como os participantes do painel compartilham suas opiniões no programa.