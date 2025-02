Existe um eil e o Lia coloca os chifres de Daniel? "Mas não foi traição": perplexidade no estúdio

Estamos no quinto episódio desta temporada de Há e -mail para vocêum formato atemporal, um sucesso segurado para Canale 5, todos os sábados à noite, sob o comportamento sábio de Maria de Filippi. Cartas e lágrimas, histórias e emoções, em um formato que tem sido acompanhado por grande parte do público da televisão italiana por muitos anos.

E no episódio em questão, que passam por MediaSet Flagship Network Na noite de sábado, 8 de fevereiro, a história de Lia e DanielAlguns cujo relacionamento foi interrompido por causa de uma traição. Lia decidiu participar do programa para procurar uma aproximação com Daniel, seu namorado histórico. Durante sua coexistência, Lia, inicialmente desempregada, passou o tempo todo com Daniel, o que tornou o relacionamento muito próximo. Com o início de um novo emprego, Lia começou a conhecer colegas, que acordam o ciúme de Daniel.

Entre esses colegas, um em particular chamou a atenção da LIA, para que ela questionasse seus sentimentos por Daniel. Embora ele não tenha revelado imediatamente seu interesse por outro, Lia se comunicou a Daniel que não sente mais os mesmos sentimentos enquanto continuaria morando juntos. Apesar das tentativas de Daniel de recuperá -lo, Incluindo um feriado juntosLia aprofunda seu conhecimento com o outro garoto e veio beijá -lo. Quando Daniel descobriu, ele decidiu terminar o relacionamento deles. Ao perceber o erro e os sentimentos que ainda estão presentes para Daniel, Lia escolheu entrar em contato com o programa para pedir perdão.





Para Daniel, Lia Com o coração na mão, ele disse: “Estou aqui para me desculpar por todos os erros que cometi porque você se deixa sofrer e que você não falou imediatamente sobre o que aconteceu. Eu sei que você viveu como uma traição, Mas já tínhamos desistido na minha cabeça, então eu não vivi assim. Eu sei que deixei você sofrer e nunca vou me perdoar por isso. Eu sei que estava errado em jogar fora tudo o que construímos em sete anos. Hoje eu entendi que você é minha pessoa e estou aqui para provar isso. Ainda decidiu abrir o envelope, um gesto com o qual ele aceitou as desculpas da LIA, dando uma nova oportunidade ao seu relacionamento.