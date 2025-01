Existe uma verdade terrena e celestial: a semana do Natal pelos olhos de um professor

(…) Ele entrou no escritório com um manto completo e fez um grande sinal da cruz na minha sala. Sentou-se com dignidade na cadeira oferecida, depois com voz insinuante, mas deu um ultimato com firmeza: “Minha filha não assistirá às aulas de literatura enquanto lá for ensinado o romance de Bulgakov “O Mestre e Margarita”. A filha de um padre não pode estudar este evangelho do diabo. Isso te incomoda? A última frase foi claramente dita por educação. Onde posso me opor…

Por um lado, ele é pai, cabe a ele decidir. Por outro lado, hoje Bulgakov não compareceu ao tribunal, amanhã rejeitarão LN Tolstoi, que, como lembramos, teve problemas com a Ortodoxia. O que restará então da cultura russa? E além disso, o que a Ortodoxia tem a ver com isso? O obscurantismo, isto é, a estreiteza de espírito, o obscurantismo e uma atitude extremamente hostil para com o Iluminismo, que nada têm a ver com a fé autêntica, são possíveis no quadro de qualquer fé. Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde.

Entretanto, recordemos as palavras de outro padre ortodoxo, Alexander Men, que foi assassinado. Quando questionado se o romance de Mikhail Bulgakov era o evangelho de Woland, ele respondeu: “O romance tem uma ligação muito distante com o Evangelho. Não é um tratamento, nem uma interpretação, mas simplesmente algo diferente e algo mais. Aparentemente, Bulgakov fez isso deliberadamente. Ele estava principalmente interessado no tema de uma pessoa “lavando as mãos”. É um tema trágico importante de todo o século XX. Nunca antes esta atividade inocente assumiu um caráter tão sinistro e uma escala global.”

…No entanto, não me envolvi em conflitos filosóficos e religiosos com o clérigo e concordei que sua filha não participasse temporariamente das aulas de literatura. No entanto, suas orações foram respondidas. E hoje esta obra foi substituída no currículo escolar por “A Jovem Guarda” de A. Fadeev.

Quando a porta se fechou atrás do padre, pensei profundamente no que estava acontecendo conosco. Sim, existe um sério problema de restauração da identidade perdida. Todos devemos criar raízes, procurar apoio em santuários, sem os quais “a rocha inabalável dos valores” não pode ser sustentada (O. Mandelstam). Mas por que razão, nestes caminhos, na maioria das vezes confundimos a sua inimizade e ódio uns pelos outros com a fé dos nossos pais, e em vez do espírito da doutrina, apegamo-nos à letra? É mais fácil assim. Mas a simplicidade é pior do que você pensa. Tudo é baseado no poema de I. Brodsky:

Alguém ortodoxo chega e diz:

“Agora estou no comando.

Eu tenho um Firebird em minha alma

e desejo do soberano,

Em breve Igor retornará

aproveite Yaroslavna.

Deixe-me assinar

senão eu vou te dar um soco na cara,

Pior que o dano e a privação –

Os pensamentos ocidentais são uma infecção.

Cante, gaita, abafe o saxofone –

“demônio do jazz”

E eles beijam a imagem

com o grito de uma vítima serrada…

Mas hoje, representantes de todas as religiões são culpados de fanatismo. Na parede da sala dos professores de uma das escolas com componente nacional judaica, li uma ordem administrativa que proíbe o estudo do conto de fadas “Os Três Porquinhos” nas escolas primárias por causa dos personagens não kosher.

Os postulados desta ou daquela fé nada têm a ver com isso. Do que o Pai falou corretamente. Alexander Men: “Defendemos a unidade universal, mas não a uniformidade. Os portadores das estrelas são todos iguais. Os portadores das estrelas são aqueles que se consideram verdadeiros comunistas ou verdadeiros cristãos, verdadeiros muçulmanos. »

Os anos passarão e um jovem cientista da computação expressará o mesmo pensamento em um formato moderno: “Deus é um, os provedores são diferentes”. A forma como este bom julgamento é expresso é moderna, mas a ideia em si não é nova. Foi proclamado pela primeira vez por Pico de la Mirandola no seu Discurso sobre a Dignidade do Homem em 1485.

“De volta à Itália, Pico convidou todos os filósofos interessados ​​a virem com ele a Roma para um duelo intelectual, para discutir as “900 teses”, nas quais foi formulada uma ideia muito inesperada para a sociedade da época: cada religião tem a sua religião. . própria verdade, em cada cosmovisão deve-se procurar algo útil. Em vez de ir de parede a parede, deveríamos recolher o conjunto de conhecimentos acumulados pelas pessoas. O apelo de Pic de la Mirandola foi ouvido em todos os centros intelectuais do país. O autor das “Teses” assumiu a responsabilidade de pagar as viagens de regresso de todos os participantes.

O debate deveria começar com um discurso do Pico. Foi publicado após sua morte sob o título “Discurso sobre a Dignidade do Homem”. É um manifesto do seu espírito único, um apelo à humanidade. Todos os sistemas filosóficos e ensinamentos religiosos têm direito à vida se estiverem empenhados na busca da verdade. “É tão simples”, disse Leo Nikolayevich Tolstoy.

A ideia do Pic de la Mirandola preocupou o Papa Inocêncio VIII. Ele expressou dúvidas de que um filósofo tão jovem pudesse apresentar tais pedidos. Depois nomeou uma comissão responsável por verificar o conteúdo das teses para detectar heresias. O auge da Inquisição ainda estava por vir, mas a Contra-Reforma estava ativa na Europa desde o século XIII. As suspeitas de heresia pareciam muito assustadoras.

No mesmo ano, a comissão anunciou que havia examinado todas as 900 teses e julgado 13 delas heréticas. É claro que Pico deveria admitir os seus erros e dizer que corrigiria definitivamente estas 13 teses. Mas no ano seguinte, 1487, o intrépido jovem filósofo escreveu “Desculpas” – um texto para defender as suas teses. E isso já era um desafio. Em resposta, o papa declarou heréticas as 900 teses de Pic de la Mirandola.

Cem anos depois, em 1589, foi assinada a União de Utrecht. Esta é uma unificação político-militar das províncias do norte dos Países Baixos, dirigida contra o domínio espanhol. Marca o início da criação de um estado independente no norte do país. O documento baseava-se na tolerância religiosa e no reconhecimento do direito à vida para todas as religiões. Como resultado, a nação holandesa foi formada a partir dos habitantes indígenas das regiões do norte, alemães, franceses e judeus, que, fugindo da perseguição na Espanha, encontraram refúgio na Holanda.

A tolerância que serviu de base para a construção do novo Estado conduziu à sua prosperidade. O mesmo não pode ser dito da Espanha com as suas leis de pureza do sangue. A legislação racial foi desenvolvida usando a terminologia cristã. O colapso do Estado, corroído pela ferrugem da Inquisição, era inevitável. Séculos mais tarde, em 15 de setembro de 1935, a infame “Lei de Proteção do Sangue” foi aprovada na Alemanha nazista…

…Outro padre exigiu que eu parasse de ensinar o darwinismo porque ele contradiz as opiniões religiosas sobre a origem do homem. E isto apesar do facto de Darwin e o nosso académico Pavlov serem pessoas profundamente religiosas; sem falar que o fundador da genética foi o monge Mendel.

A ciência trata de uma coisa e a fé trata de algo completamente diferente. Isto foi expresso de forma poética pela maravilhosa poetisa religiosa Zinaida Alexandrovna Mirkina.

Uma folha de bordo úmida balançou

E a chuva farfalhava suavemente.

A alma vive de acordo com uma lei diferente,

Inversão de todas as leis dos corpos.

É uma fórmula poética maravilhosa. Ninguém pode correr até o teto ignorando as leis da gravitação universal, mas a fé trata de outra coisa: a vida da alma.

Os livros de história de todos os países estão repletos de mitos, porque a sua tarefa é a educação patriótica dos cidadãos. Um professor, diante de tal interpretação da história registrada nos livros escolares, encontra-se numa posição ambígua. Se começarmos a refutar estas interpretações mitopoéticas da história, corremos o risco de não conseguir formar uma identidade nacional nas crianças e, assim, criar cinismo e desconfiança na história em geral. Na verdade, se a história consiste em contos de fadas para adultos, não faz sentido envolvê-los.

Por outro lado, se você transmitir todos esses mitos para as crianças, o professor corre o risco de que, por exemplo, um “nerd” (como os escolares chamam os jovens intelectuais) com acesso à Internet se levante numa aula de ginásio e exponha o professores em uma mentira. O que devo fazer?

A fórmula salvadora que leva o professor moderno a romper o impasse, reconciliando a realidade espiritual com a verdade do curso dos acontecimentos terrenos, é “diz a lenda”. Ao usá-lo, não há absolutamente nenhuma necessidade de mentir ou expor literalmente mitos que iluminam a alma. Revela-se o volume da existência e a integridade histórica e cultural da sua percepção. O que há de terrível no fato de não encontrarmos provas documentais da bênção dos futuros heróis da Batalha de Kulikovo por Sérgio de Radonezh? Não é por acaso que a lenda relaciona o fato espiritual da conexão entre os contemporâneos da mais alta autoridade moral e religiosa do mais velho com um evento fatídico na história russa. Esta correlação em si na memória do povo, demonstrando claramente a indissolubilidade da existência interna e externa de uma pessoa na história e na cultura, pode ser objecto de conversas especiais com os alunos, conversas sobre o que é importante. O que foi dito acima se aplica totalmente a eventos que não são tão antigos.