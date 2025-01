Experimentei a máscara capilar nº 1 da Amazon: agora tenho quase certeza de que posso fazer um teste para comerciais de cabelo

Descolori meu cabelo há oito anos e desde então estou em busca de um cabelo saudável. Havia algo nas pontas duplas, na quebra e na textura esponjosa do meu cabelo antes loiro que me traumatizou. Mesmo que meu cabelo tenha voltado a ter uma cor seminatural e mais saudável, ainda estou decidida a me livrar dos sinais de danos… porque, sim, tenho muitos deles.

Minha maneira favorita de melhorar a saúde do meu cabelo é usar máscaras capilares. Não estou brincando quando digo que tenho de 10 a 15 a qualquer momento. O que posso dizer? Não estou tão sutilmente obcecado em como eles transformam meu cabelo seco e quebradiço em cabelos macios e caros.

Então, você pode imaginar minha alegria quando descobri recentemente a máscara capilar mais vendida na Amazon. Sim, número 1! Os clientes da Amazon adoraram tanto que já está esgotado. Felizmente está de volta em estoque (pelo menos temporariamente) e não quero perder tempo. Eu imediatamente o adicionei ao meu carrinho e esperei ansiosamente que o pacote fosse entregue na minha porta. Assim que cheguei, larguei o que estava fazendo e pulei no chuveiro. Alerta de spoiler: é bom… muito bom.

A máscara capilar mais vendida da Amazon

Divi Máscara de tratamento restaurador para cabelos chicoteados Ingredientes principais: Cardo mariano, óleo de argan, complexo de proteínas vegetais, ácido hialurônico, extrato de flor de bananeira Como usar: Após a lavagem, deixe agir por 5 a 10 minutos ou durante a noite. Tamanho: 8 onças | Textura: Leve e chicoteado | Aroma: Árvore do chá e hortelã-pimenta Avaliação do cliente: “Esta é provavelmente a melhor máscara capilar que usei até agora. É tão leve e ‘fofa’ e ainda não deixou meu cabelo pesado. Tenho uma fileira de extensões e parece que não posso usar muitos condicionadores muito menos máscaras que deixam uma sensação de limpeza, mas essa vale cada centavo porque nem precisa usar muito. O cheiro é fresco e mentolado igual ao. Shampoos e condicionadores Divi eu recomendo fortemente!

Minha opinião

Eu tinha lido comentários suficientes na Amazon para saber que tinha uma textura batida. Eu esperava que isso significasse que não deixaria meu cabelo fino pesado, que é minha principal reclamação com outras máscaras capilares. (Se uma fórmula é muito rica, acaba deixando meu cabelo liso e sem brilho. E de que adianta ter um cabelo hidratado se ele também é liso e sem brilho?)

Fiel ao seu nome, tem uma textura leve e batida que hidrata, fortalece e realça o brilho sem pesar nos cabelos finos. Mesmo depois de deixá-lo descansar no meu cabelo por 5 a 10 minutos antes de enxaguá-lo, meu cabelo ficou muito mais macio e macio do que antes.. Depois de secar e modelar meu cabelo, não tive emaranhados, opacidade ou textura áspera. Em vez disso, eu tinha cabelos macios, lisos e de aparência cara… que era exatamente o que eu queria.

Meu cabelo depois de secar e modelar

Adoro que a fórmula contenha umidade (de óleo de argan) e proteína (de um complexo de proteínas vegetais), então meu cabelo recebe um pouco de tudo que precisa. Também adoro o aroma de hortelã-pimenta e árvore do chá. É tão refrescante e revigorante, principalmente se você usar de manhã.

A Amazon nunca me enganou, então eu deveria saber que me apaixonaria por essa máscara capilar. Parece que tenho outro produto para adicionar à minha coleção permanente.

Mais 10 produtos para a saúde do cabelo pelos quais juro

Scünci Nenhum dano ao cabelo Esses laços de cabelo nunca prendem ou puxam meu cabelo.

Cambraia Shampoo seco original Este shampoo seco absorve a oleosidade e aumenta o volume como nenhum outro.

Ato + Acre Soro Diário Hydro Scalp Eu uso sempre que meu couro cabeludo está seco ou tenso. É tão calmante e refrescante.

Redken Shampoo Concentrado Aglutinante Ácido Este shampoo limpa com eficácia, fortalece o cabelo e tem um cheiro incrivelmente bom.

Redken Condicionador concentrado de ligação ácida Não se esqueça do condicionador correspondente.

Vegamour Gro Hair Serum para queda de cabelo

Fábula e Juba Óleo de tratamento pré-lavagem Holiroots Deixe-o assentar no couro cabeludo e nas raízes antes de lavar, e garanto que você verá cabelos mais longos, mais fortes e mais brilhantes em apenas algumas semanas.

Fábula e Juba Máscara capilar reparadora Holiroots Esta máscara capilar é uma das minhas favoritas de todos os tempos. É tão rico e luxuoso, deixa meu cabelo saudável e tem um cheiro incrível (como férias tropicais caras).

Briogéo Máscara capilar mega hidratante Superfoods abacate + kiwi Aqui está outra máscara capilar que adoro. Ele suaviza meus cabelos ásperos como mágica.