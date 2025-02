No centro do escândalo político estava o projeto de lei proposto pelo chefe dos CDs e pelo chanceler Chanceler Friedrich Mertz. Ele sugeriu uma limitação estrita da migração: a introdução de controles de fronteira constantes, uma recusa da entrada para candidatos a asilo e a colocação de estrangeiros em centros especiais antes da expulsão.

De acordo com Tagesschau, Mertz recrutou o apoio das CDU / CSS, o ADG radical à direita (alternativa para a Alemanha), o SVDP e a Aliança Sarah Vagenknecht, mas não foi suficiente. 350 deputados declararam “não” e “para” votou 338. A voz decisiva pertencia à redução do SDPG e do “verde”, que criticou fortemente as medidas como “repressivo demais e não refletindo os valores humanitários da Alemanha “.

Insultos, controvérsia e intensidade na sala de reuniões

Os debates foram tão difíceis que, em um ponto, eles se transformaram em ataques pessoais. Assim, o Presidente da Facção de Fry da CDU / XSS acusou o Ministro das Relações Exteriores Annalen Berobok de uma mentira. Ao que ela reagiu fortemente: “Eu me acostumei com o fato de os homens precipitarem a palavra” mentira “quando não sabem o que fazer. Não estamos aqui no jardim de infância. »»

Como Süddeutsche Zeitung aponta, a atual escaramuça se tornou uma espécie de girassol em um clima geral no Parlamento. A política de migração, permanecendo um dos assuntos mais agudos da agenda alemã, causa uma tempestade de paixões e as críticas à lei de Mersnsnish ​​acusam seus apoiadores de tentar “interpretar os medos dos eleitores”.

Dividido no acampamento HDS

De repente, para muitos, a ex -Alemanha da Alemanha e o membro da CDU de Angela Merkel expressaram seu desacordo com o curso de seu homem para se separar. Em uma entrevista à FAZ, ela enfatizou que, embora a política de migração exija reformas, é impossível ignorar aspectos humanitários, e ainda mais envolver a parceria do ADG, acusada em várias ocasiões de declarações racistas. “A migração é uma pergunta difícil que requer soluções equilibradas e não slogans populistas”, Merkel foi um comentário.

Segundo alguns cientistas políticos, a situação atual indica uma separação na profundidade dentro dos CDs, onde alguns membros do partido apóiam o Cummer de Mercke, enquanto outros são guiados pela abordagem “Merkele” com sua política aberta de 2015.

Por que o país diz certo?

Enquanto o SDPG e o verde assumiram uma posição firme: nenhum retorno ao “país fechado”, o CDU / CSS pretende continuar a linha conservadora, acusando os social -democratas de “a indulgência da migração ilegal”. Enquanto isso, o fracasso do projeto reflete uma divisão profunda não apenas entre os políticos, mas também na sociedade. Segundo Der Spiegel, muitos moradores da Alemanha estão preocupados com o fluxo de refugiados, um ônus aumentado no sistema social e os riscos associados à segurança. No entanto, grande parte da população ainda acredita que “a Alemanha deve permanecer asilo para aqueles que realmente precisam de proteção”.

De acordo com as pesquisas de Ard -Deutschlandrend, até 65% dos alemães têm certeza de que a atual política de migração deve ser reformada, mas nem todos estão prontos para apoiar uma etapa tão radical, como Merts sugeriu.

Uma expectativa

Especialistas sugerem que, nas próximas eleições, o problema da migração será um assunto -chave. Algumas partes se concentrarão na necessidade de fortalecer o controle, outras – na proteção de refugiados e direitos humanos.

HDS / XSS : Provavelmente continua a linha de medidas difíceis, tentando atrair o eleitorado conservador.

: Provavelmente continua a linha de medidas difíceis, tentando atrair o eleitorado conservador. Sdpg e “verde” : Colocar uma abordagem liberal, atraindo simultaneamente os interesses econômicos, porque a Alemanha exige mãos que trabalham em condições demográficas de envelhecimento.

: Colocar uma abordagem liberal, atraindo simultaneamente os interesses econômicos, porque a Alemanha exige mãos que trabalham em condições demográficas de envelhecimento. ANÚNCIO: Fortalecerá os slogans populistas, criticando “o estado fraco” e “a falta de fronteiras”.

Como cientista político Klaus Schulce, que é citado por Die Zeit, observe que um consenso público será necessário a longo prazo – não apenas os resultados das eleições, mas também a unidade da sociedade depende de como equilibrar a segurança e o humanismo.

Números e fatos: o que dizem estatísticas e orçamentos

O influxo de refugiados: de acordo com o Departamento de Estatística Federal da Estatística (Fonte), em 2023, mais de 200.000 refugiados chegaram à Alemanha – é 15% mais de um ano antes. Opinião Pública: Até 65% dos cidadãos acreditam que a política de migração requer reformas (Ard – Deutschlandrend Survey). Financiamento: De acordo com Bundesminisistrium des Innern, mais de 12 bilhões de euros foram gastos para manter os migrantes em 2023.

Apesar do fracasso

… A conta de Mercke, a questão de como e onde rastrear os limites – literal e figurativa – não desapareceu em nenhum lugar. Enquanto os políticos brigam, a sociedade na Alemanha está cada vez mais lixada para a pergunta: é possível encontrar um “terreno comum” que permita proteger aqueles que estão em dificuldade e, ao mesmo tempo, garantem a segurança e a estabilidade seus próprios cidadãos?

Como sublinhado em Süddeutsche Zeitung, apenas o equilíbrio de interesses e valores é capaz de prevenir uma divisão. Como essa maratona política terminará, as seguintes eleições e o inevitável debate no Bundestag mostrarão. Mas uma coisa está clara agora: a migração continua sendo um desafio importante que pode mudar não apenas o futuro da Alemanha, mas também todo o alinhamento das forças na Europa.

