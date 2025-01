Explosão em mina de carvão no Paquistão deixa pelo menos quatro mortos e oito desaparecidos | Notícias do mundo

Carachi: Uma explosão de gás metano causou o colapso de uma mina de carvão na agitada província do Baluchistão, no Paquistão, matando pelo menos quatro mineiros, disseram autoridades, enquanto as autoridades lançavam uma operação de busca para resgatar mais oito trabalhadores desaparecidos.

A mina de carvão ruiu em 9 de janeiro na área de Sanjdi, localizada a cerca de 40 quilómetros de Quetta, na província do Baluchistão.

A mina desabou devido ao acúmulo de gás metano e uma explosão, deixando 12 trabalhadores presos dentro da estrutura desabada.

“O incidente ocorreu devido a um acúmulo de gás, que levou a uma explosão e ao colapso da mina”, disse no sábado o porta-voz do governo do Baluchistão, Shahid Rind.

Ele disse que operações de resgate em grande escala estavam em andamento há mais de 24 horas, mas devido à presença de gases tóxicos e detritos, o progresso era lento.

Rind confirmou que na tarde de sexta-feira as equipes de resgate conseguiram recuperar quatro corpos da mina.

Abdullah Shawani, chefe do departamento de mineração da província, admitiu que as chances de recuperar os oito trabalhadores restantes eram muito pequenas, pois estavam enterrados a quase 1.500 pés de profundidade da mina e sua condição seria crítica após 48 horas.

Ele confirmou que a mina era operada de forma privada e que seriam realizadas investigações para determinar por que a explosão ocorreu e se os regulamentos de mineração adequados foram seguidos.

O Ministro de Minas e Finanças do Baluchistão, Mir Shoaib Nosherwani, disse que as equipes de resgate estão fazendo todos os esforços para salvar os mineiros restantes.

Pir Muhammad Kakar, um dos líderes da associação dos trabalhadores das minas, disse que o incidente foi novamente o resultado do proprietário da mina de carvão e dos funcionários responsáveis ​​do departamento de minas não terem implementado os regulamentos de mineração.

Ele exigiu ação estrita contra eles.

Colapsos de minas de carvão e mortes de trabalhadores ocorrem frequentemente no oeste do Baluchistão, rico em carvão, conhecido pelas suas condições de trabalho perigosas e padrões de segurança deficientes.

Em Março do ano passado, pelo menos 12 mineiros morreram numa explosão de gás numa mina de carvão em Harnai.

Em Maio de 2018, 23 pessoas morreram e 11 ficaram feridas após o colapso de duas minas de carvão vizinhas em Sanjdi, enquanto 43 trabalhadores também morreram em 2011, quando explosões de gás causaram o colapso de outra mina de carvão no Baluchistão.