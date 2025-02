Explosão na fábrica de fogueiras em Virudhaangar Hurrages de Tamil Nadu 7, 1 Dead – Tamil Nadu News

Uma explosão ocorreu em uma fábrica de fogos de artifício em Kovilpulikuthi, Virudhunagar, em Tamil Nadu, quando uma explosão em uma unidade de mistura química destruiu várias unidades de fabricação e feriu sete pessoas. Uma mulher chamada Ramalakshmi morreu no acidente.

O incidente ocorreu no fabricante de Sathyaprabha de Preadtardo, de propriedade de Mohanraj, onde centenas de trabalhadores são usados ​​em mistura química, secagem e embalagem. As autoridades acreditam que a explosão ocorreu durante a preparação de biscoitos elegantes. Segundo os relatos, a onda de choque parecia quilômetros de distância, com várias unidades de fábrica completamente achatadas.

Sete pessoas, incluindo seis mulheres, sofreram feridas. Eles foram transferidos para o Hospital do Governo de Virudhunagar, onde uma mulher morreu da seriedade de suas feridas. As demais vítimas estão atualmente recebendo tratamento médico.

As equipes de incêndio e resgate de Sathur e Sivakasi foram rapidamente enviadas ao local para conter o fogo e impedir que ele se espalhasse para áreas próximas.

A polícia de Pathkkarapatti registrou um caso e lançou uma investigação sobre a causa da explosão. As autoridades estão examinando os protocolos de segurança estabelecidos na instalação para determinar os fatores que levaram à tragédia.