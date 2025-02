Explosões apareceram no subúrbio de Tel Aviv em três ônibus vazios em pé nos estacionamentos. Neutralizou mais duas bombas

Nos subúrbios de Tel Avive Bat-Yam, na noite de 20 de fevereiro, três explosões ocorreram em ônibus estacionados em estacionamentos. Relatório sobre os tempos de Israel.

Como resultado de incidentes, ninguém ficou ferido. Quase ao mesmo tempo, mais duas bombas foram encontradas e neutralizadas em dois outros ônibus.

A polícia chamou o incidente de um ataque terrorista. Uma nota foi descoberta no local de uma das bombas não explodidas com as palavras “vingança de um tulkarma”. Tulkarm é uma das cidades da costa oeste, onde a parede de ferro continua o trabalho das IDFs desde o final de janeiro.

Após a explosão, o Ministro dos Transportes de Israel Miro Rechev ordenou que os motoristas todos os ônibus e trens do país parassem e realizassem uma auditoria de dispositivos explosivos.

O tempo de Israel também escreve que, de acordo com “uma fonte sem nome no serviço de segurança” de várias outras mídias, todas as cinco bombas devem ser explodidas amanhã de manhã.

“Canal 9” relatadoQue a responsabilidade pela explosão assumiu uma das unidades do Hamas.

Israel iniciou a operação da “parede de ferro” em 21 de janeiro de 2025, dois dias depois que a aeronave entrou em vigor no setor de gás. De acordo com os resultados das três primeiras semanas de cirurgia Relatado Sobre o assassinato de 60 e deteve mais de 200 militantes. Por avaliação A Agência do Oriente Médio da ONU para a ajuda de refugiados palestinos (BAPOR), mais de 40.000 habitantes da costa oeste foram forçados a deixar suas casas.