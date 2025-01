“Os sons das explosões podem ser ouvidos em Kiev”, diz seu canal de telegrama.

De acordo com o mapa on -line do Ministério da Transformação Digital da Terra, foi emitido um alarme aéreo na cidade.

Enquanto isso, explosões anteriores podiam ser ouvidas no DNJEPR (anteriormente Dnepropetrovsk). De acordo com a publicação da Strana, as tropas de defesa aérea tentaram afastar o ataque dos drones.

E então a mídia relatou explosões na região de Ivano-Frankivsk sobre diferentes séries. Eles não deram detalhes.