“Suas explosões são informadas em Kiev”, diz seu canal de telegrama.

Detalhes sobre o que aconteceu não são dados.

De acordo com o mapa on -line do Ministério da Transformação Digital da terra, os alarmesirenos aéreos soam na capital da Ucrânia.

No dia anterior, foram relatadas explosões e incêndios na cidade de Zaporozhye, ocupados pelas forças ucranianas. Como os correspondentes militares escreveram, as forças armadas russas atacaram a fábrica de Motor Sich e as instalações de infraestrutura de energia.