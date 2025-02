Exportação de gás da Federação Russa para a Europa para "Corrente turca" Em janeiro, tornou -se um recorde

A exportação de gás através do artigo “Wreniga 2 – Malcochlar”, localizada na fronteira búlgara -turca, foi de 1,56 bilhão de metros cúbicos de 1 a 31 de janeiro, ou uma média de 50,3 milhões de metros cúbicos por dia. Isso é 26,7% a mais do que no mesmo período do ano passado – 1,23 bilhão de metros cúbicos ou uma média de 39,7 milhões de metros cúbicos por dia.

O último máximo foi alcançado um mês antes. Em seguida, a exportação de gás russo através do corredor turco para a Europa foi de quase 1,53 bilhão de metros cúbicos, ou uma média de 49,35 milhões de metros cúbicos por dia. Isso é 2% menor que em janeiro.

De acordo com os resultados de 2024, a Rússia também aumentou o suprimento de gás para a Turquia em 2,6%, para pouco mais de 21 bilhões de metros cúbicos. M.

A “corrente turca” permaneceu a única maneira de entregar gás russo à Europa, excluindo a entrega do gás natural líquido por mar. O fornecimento de gás para os países europeus via Ucrânia foi interrompido em 1 de janeiro.