Exposição controversa dos banners dos líderes do Hamas no debate do Kerala Festival Sparks – Kerala News

As imagens dos líderes do Hamas foram exibidas com destaque em uma procissão do festival anual de uma mesquita no distrito de Kerala Palakkad, causou uma indignação generalizada. As imagens de Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, ambos líderes do grupo militante do Hamas, foram vistos em banners com títulos ‘Tharavadis, Thekebhagam’ (traduzidos livremente para ancestral, Southside). Os banners foram desfile de elefantes por um grupo de jovens participantes.

Mais de 3.000 pessoas compareceram à procissão na noite de domingo, como parte do “Uroos” anual de uma mesquita em Thrithala, Palakkad. No entanto, foi a exposição desses controversos banners que acenderam uma discussão significativa sobre as plataformas de mídia social.

Você vê crianças pequenas segurando os pôsteres de Sinwar e Haniyeh, com a multidão incentivando -os por toda a procissão. O incidente rapidamente se tornou uma questão de contenção e muitos questionaram os organizadores do festival por permitirem tais exposições.

A participação de figuras proeminentes, incluindo o ministro MB Rajash e o líder do Congresso, VT Balram, no evento também levantou as sobrancelhas, embora ainda não tenha uma resposta dos organizadores do festival Uroos sobre os banners.

O incidente segue uma série de eventos recentes relacionados às manifestações pró-palestinas no estado. Em 2024, o título do Festival Anual da Juventude da Universidade de Kerala, Intifada, causou uma enorme controvérsia, uma vez que a palavra foi associada ao conflito da Palestina-Israel e seu uso pelo Hamas, depois do vice-chanceler da universidade, Mohanan Kunnummal, instruiu que o termo será eliminado de todo material promocional para o festival, incluindo pôsteres e plataformas de mídia social. Consequentemente, o evento foi chamado de “Festival da Juventude da Universidade Kerala”.

Em outubro de 2023, o ex-chefe do Hamas, Khaled Mashal, abordou uma manifestação em Malappuram organizada pela ala juvenil Jamaat-e-Islami, Movimento da Juventude Solidariedade. A organização lançou uma campanha chamada “Ecroot Hindutva e o sionismo do apartheid”.

O BJP condenou fortemente a participação dos líderes do Hamas nesses eventos. O presidente do Estado do BJP, K Southern, descreveu a participação como “extremista” e exigiu uma investigação sobre o assunto, afirmando: “As coisas chegaram a esse estado no Kerala secular. Os extremistas do Hamas participam de programas em Kerala. “Ele também apontou que a direção de Mashal era virtual apenas porque ele foi negado um visto.