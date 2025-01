Extradição de Sheikh Hasina não está relacionada com suposta extensão de seu visto indiano: Bangladesh | Notícias do mundo

DHAKA: O governo interino de Bangladesh liderado por Muhammad Yunus disse na quinta-feira que a extensão do visto da primeira-ministra deposta Sheikh Hasina não estava relacionada ao pedido de Dhaka para que sua extradição fosse julgada. “Solicitamos à Índia que devolva Sheikh Hasina como cidadã de Bangladesh. A sua situação na Índia não é relevante para esta aplicação. Não é uma questão da nossa consideração”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros aos jornalistas numa conferência de imprensa semanal.

Hasina, de 77 anos, vive na Índia desde 5 de agosto do ano passado, quando fugiu de Bangladesh após um protesto massivo liderado por estudantes que derrubou o governo de 16 anos de sua Liga Awami (AL). O Tribunal de Crimes Internacionais (TIC) de Bangladesh emitiu mandados de prisão contra Hasina e vários ex-ministros, conselheiros e funcionários militares e civis por “crimes contra a humanidade e genocídio”.

O governo interino disse na terça-feira que revogou os passaportes de Hasina e de outras 96 pessoas pelo seu alegado envolvimento em desaparecimentos forçados e nos assassinatos de julho. Na quinta-feira, o porta-voz Rafiqul Alam acrescentou que Dhaka não “tinha informações adicionais, por isso não especularemos” quando solicitado a comentar as notícias da comunicação social de que Nova Deli prorrogou recentemente o visto de Hasina enquanto Bangladesh revogou o seu passaporte diplomático.

Mas ele disse que quando o passaporte de um cidadão de Bangladesh é removido, o país em questão é informado através das missões de Bangladesh e, nesses casos, o visto não é mais necessário. No mês passado, Bangladesh solicitou oficialmente a repatriação de Hasina para ser julgada sob a acusação de assassinatos em massa durante o levante de julho-agosto do Movimento Antidiscriminação Estudantil que derrubou o governo da Liga Awami em 5 de agosto. Hasina partiu secretamente para a Índia no mesmo dia.

O Tribunal Internacional de Crimes de Bangladesh, originalmente criado para julgar os duros colaboradores nas atrocidades cometidas pelas tropas paquistanesas durante a Guerra de Libertação de 1971, emitiu até agora dois mandados de prisão orientando as autoridades a prendê-la e garantir seu comparecimento perante o tribunal antes de 12 de fevereiro, uma vez que ela também foi acusado de crimes forçados. desaparecimentos durante os últimos 16 anos de governo.

Nova Deli acusou a recepção do pedido de extradição, mas não respondeu à carta. Questionado sobre quanto tempo a Índia poderá levar para responder à nota verbal de Bangladesh e ao processo diplomático envolvido, o porta-voz disse: “Não há uma resposta em preto e branco para isso”.