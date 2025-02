F-35 Jet Deal ganha tração quando Piyush Goyal conhece os executivos da Lockheed Martin

A especulação sobre um possível acordo com o plano de combate F-35 entre a Índia e os Estados Unidos ganhou impulso após as conversas entre o Piyush Goyal Commerce e os executivos da Lockheed Martin. A discussão segue uma oferta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para colocar os aviões de combate disponíveis para a Índia.

Goyal foi recentemente recebido com Michael Williamson, presidente da Lockheed Martin International, para explorar as oportunidades de defesa aeroespacial e fabricação sob a iniciativa ‘Make in India’. As conversas se concentraram no fortalecimento da colaboração e possibilidade da produção local de aeronaves militares.

‘Ainda não há oferta formal’

No meio da especulação, o secretário de Defesa Rajesh Kumar Singh disse que uma oferta formal não havia sido feita. “Ainda não é uma oferta. O que ele (Trump) disse é que eles analisarão um roteiro para disponibilizá -la. Veremos essa oferta quando ela se tornar uma oferta firme”, disse ele.

Ele acrescentou que qualquer decisão de aquisição seria guiada pelos procedimentos de aquisição de defesa indianos.

“Nossas aquisições seguem um processo estruturado, com base nos requisitos levantados pelos serviços. Vamos ver como está indo. Criar essa opção é importante para nós, e certamente o veremos com a mente aberta”, disse ele.

Possível acordo governamental do governo

A Índia adquiriu anteriormente 36 aeronaves Rafale na França através de um acordo intergovernamental. Alguns especialistas acreditam que isso pode ser considerado uma abordagem semelhante ao F-35. No entanto, isso exigiria uma proposta formal dos Estados Unidos e uma avaliação detalhada das autoridades indianas.

A decisão implicaria vários fatores, incluindo transferência de tecnologia, custo, compatibilidade operacional e considerações geopolíticas.