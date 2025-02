Fabio Fazio, The Good Fake: O que está por trás do ódio semelhante ao açúcar da sala de estar chique

Giovanni Sallusti 11 de fevereiro de 2025

Live um episódio de Que horas faz É uma experiência muito educacional (é claro, se alguém consegue ignorar o fato de que é domingo à noite). É o mesmo que uma imersão na bolha ideológica, mas em sua versão ciarliera, semelhante a açúcar e envolvente. Fazio não vai ao ataque como Formigli O FlorisIsso diz a você explicitamente: fazemos jornalismo militante contra “Le Right”. Essa ainda é uma forma de Gram Scianismo, uma tentativa (cada vez menos bem -sucedida) de hegemoness a história. Fazio está mais longe: para ele, mais do que a tradição comunista e seus herdeiros, ele está interessado no luogocomunismo liberal, está interessado em destilar e distribuir os dogmas (radicais) chiccosi, fazendo de você uma boa impressão na sociedade.

E que eles traduzem hoje em um caso espetacular do mundo, por outro lado. Quando estamos prontos, o nosso adiciona a Cecilia Sala, o par de ataques do Aldo Cazzullo-Massimo Giannini. Ele está começando a bombardear a reunião dos Patriots em Madri, com o moderado Cazzullo que fala sobre “coleção de monstros” e Giannini sóbrio, que novamente se lança com “Black Scum”, todos anunciados em uma transmissão contra o ódio. Fazio Reitra Solvini, você não encontrará uma acusação explícita da sua parte, é deliberadamente afundar e passar a monstruação do oponente para uma boa conversa. Giannini até consegue fascinar um clássico de retórica fascista sem seu conhecimento quando nos informa que os EUA de Trump extremamente estranhos são controlados por uma “Plutocracia Todo -Poderosa”.





Mas o máximo que a empresa o alcança em Gaza. Aqui Fazio está exposto, porque no tema que ele tem medo de performance, ele quer dar as cartas do salão Pro Pal. “Vimos os três reféns israelenses libertados com a habitual teatralidade, da mesma maneira que os reféns palestinos …”. Aqui está, a comparação obscena apresentada como um amor: os prisioneiros na única democracia do Oriente Médio são condenados por “reféns” de terrorismo, como os cidadãos aleatoriamente e torturados pela banda islâmica nazista do Hamas. Os convidados não esperaram por outra coisa, eles se uniram para excitar “The New York Building” (Giannini) que quer “deportar” os palestinos (Cazzullo). Até Cecilia Sala deraglia e convida você a “resistir ao mal”, isto é, para a “limpeza étnica” de Gaza, sem perceber a trágica ironia que as cinzas da resistência é o nome que islâmico de ayatollah (e diz que foi O mais claro para isso, por exemplo, lembrando que “muitos ucranianos viram muito em Trump”, com o maestro que se apressou a falar sobre outra coisa).





Mas a essência do Fazismo como duplopesismo permanente surgiu durante a entrevista com o Bill Gates, que retrospectiva, que retrospectiva, o contador Fantozzi do Mega Diretor novamente avaliou como um exemplo diretamente de volta. “É uma das maiores curais da humanidade, capaz de moldar o futuro, obrigado …”. Todo esse mel foi construído por aqueles que acabaram de descrever Elon Musk como a reencarnação bilionária de Heinrich Himmler. Os envolvimentos “visionários” podem ser desonestos ou benfeitores depende de sua conformidade com a agenda de que horas faz. Uma das perguntas mais urgentes: “Você sabia em seu coração que ela seria Bill Gates?”

O Grande Final, no entanto, é a verdadeira delicadeza para os brotos do paladar do Caviar Gauche: aqui está o omia -Salis “anti -fascista” omia. Ele ilustra sua atividade merecedora: “Os movimentos da luta Perla House ocupam a herança pública são dez, porque existe um sistema que não funciona”. E aqui Fabio consegue se tornar mais salisiano do que Ilaria: “Então, tente regular a distribuição das casas sociais?”. A violação da lei como um caso de “regulamentos”: eles são picos neo -linguais que até Orwell havia pensado. Mas com uma camiseta, tom silencioso, sorriso discreto, que dirige a realidade como essa, um passo ao mesmo tempo, uma pergunta que se ajoelha ao mesmo tempo, uma alusão ao “regime” que não é ao mesmo tempo. Vai além da propaganda, é a bolha que você absorve por exaustão. Felizmente, o fechamento do controle remoto foi.