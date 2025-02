Na semana passada, a Comissão Europeia decidiu aumentar as tarefas de importação em nitrogênio e fertilizantes complexos da Rússia e da Rússia. A partir de 1º de julho de 2025, as tarefas para fertilizantes nitrogenados da Federação Russa serão 6,5% mais 40 euros por tonelada a partir de julho de 2026, em vez de 40 euros, é necessário pagar 60 euros, de julho de 2027 a 80 euros, a partir de julho 2028 – 315 Euros.

No entanto, os fabricantes de minorias europeias consideram essas medidas insuficientes e tardias. Afinal, a base dos fertilizantes nitrogenados é o gás natural e, devido aos altos preços na Europa, é difícil para as empresas locais competirem com os fabricantes russos, escreve o Financial Times. O presidente dos fertilizantes da Europa Leo Alders pediu à Comissão Europeia que aumente as tarefas para começar a 30%e depois aumentar a cada seis meses.

De acordo com os cálculos do Centro de Previsão Econômica Gazprombank (CEP GPB), a produção de fertilizantes nitrogenados na Rússia em 2024 foi de cerca de 28 milhões de toneladas, das quais mais de 50% foram exportadas. Dos 17 milhões de toneladas de fertilizantes complexos para exportação, 60%foram enviados.

Ao mesmo tempo, a geografia dos suprimentos é muito ampla. “Nos últimos anos, as ações aumentaram consideravelmente para os países em desenvolvimento, mas o potencial para aumentar os volumes de exportação e a expansão da geografia permanece muito grande – principalmente nos países da América do Sul, sul e sudeste da Ásia”, acredita na impressão central. Assim, em 2024, o Brasil forneceu 16,4 milhões de toneladas de fertilizantes, dos quais apenas 16%eram para a Rússia. Com a importação de fertilizantes nitrogenados, a Índia, a Rússia representou apenas 20%e na Tailândia e no Vietnã – 0,2%e 0,3%, respectivamente.