Fábula de remover recursos de IA depois que resumos ‘ofensivos’ de leitores provocam reação negativa: O que deu errado?

Resumos problemáticos

Os resumos anuais de leitura pretendiam destacar as diversas jornadas dos leitores, mas alguns continham declarações problemáticas. Um resumo, por exemplo, dizia: “Sua jornada mergulha profundamente no coração das narrativas negras e dos contos transformadores, deixando as histórias convencionais sem ar. Não se esqueça de vir à tona para ver algum autor branco ocasional, ok?