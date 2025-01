Faça uma pausa, Blazers – essa é a tendência da jaqueta de primavera que as pessoas chiques usarão com jeans

A nova garota de computador de Hollywood, Mikey Madison, acaba sendo a filha da moda. O candidato do Oscar (por seu principal papel em Aor) é reservado e ocupado nos últimos tempos, quando continua a promover o filme e aparecer durante vários eventos da temporada de prêmios. E cada roupa que ela fotografou carregando um especialista de uma maneira especialista abraça as últimas tendências da temporada da maneira mais fácil.

Uma das roupas mais recentes de Madison – para uma projeção em Los Angeles – é uma de suas mais acessíveis até hoje, porque ela incluiu jeans retos, algo que todos temos. Mas, em vez de entrelaçá -los com um blazer superficial, Madison optou por uma tendência do movimentado jaqueta de primavera que será perfeito para temperaturas da primavera (ou agora, se você estiver), essa tendência é um colarinho sem colarinho. A tendência polida e clássica, mas moderna, é a dos meus colegas editores e eu discutimos em profundidade ultimamente e que vimos no mercado entre os recém -chegados da primavera dos varejistas. Madison associou a jaqueta de camurça marrom clara e jeans com uma camiseta branca, um cinto de couro marrom e bombas de leopardo no dedo do pé, e é inegável que sua roupa parecia muito mais legal do que ela o teria feito com um blazer.

Continue rolando para ver o visual de Madison e comprar jaquetas sem colarinho chique para seu próprio guarda -roupa de primavera.

(Crédito da imagem: Roger / Backgrid)

(Crédito da imagem: The Hollywood Curtain / Backgrid)

Em Mikey Madison: Bolsa e cinto Céline

