Falha ambiental na Alemanha: Burger King & Co viola regulamentos

Dois anos se passaram desde que os regulamentos obrigatórios sobre embalagens reutilizáveis ​​entraram em vigor, mas as grandes cadeias de restaurantes continuam a violar os regulamentos. A Deutsche Umwelthilfe (DUH) acusou empresas como Burger King, Kentucky Fried Chicken (KFC), Nordsee e Vapiano de não cumprirem. Com base nos resultados das inspeções de novembro, já foram apresentadas acusações contra três deles.

As regras que exigem que as grandes empresas ofereçam aos consumidores a opção de usar embalagens reutilizáveis ​​além do plástico descartável entraram em vigor em 1º de janeiro de 2023. Essas medidas visavam reduzir o desperdício e reduzir a carga sobre o meio ambiente. No entanto, como mostra a prática, o cumprimento destas normas permanece muitas vezes ao nível de uma declaração formal, como explica Barbara Metz, Diretora Federal da Deutsche Umwelthilfe.

Desculpas e deficiências

As inspeções do DUH descobriram que, apesar das alegações publicitárias nos cartazes ou ecrãs dos restaurantes, os consumidores muitas vezes não conseguiam obter recipientes reutilizáveis ​​para os seus alimentos e bebidas. Metz observou também que desculpas como não ter embalagens reutilizáveis ​​em stock ou limitá-las a encomendas online representam sérias barreiras à adoção de soluções amigas do ambiente. Assim, dois anos após a introdução da lei, a situação continua insatisfatória.

De todas as redes testadas, o problema foi mais grave no KFC. Nenhuma das filiais conseguiu oferecer uma gama completa de embalagens reutilizáveis, como disse a DUH à agência de notícias alemã.

Mal-entendido ou falha do sistema?

O Burger King negou as acusações, dizendo que os incidentes de não fornecimento de embalagens reutilizáveis ​​são incidentes isolados. Atendendo ao pedido da DPA, a cadeia garantiu que os seus colaboradores recebessem formação regular sobre o manuseamento adequado dos contentores reutilizáveis. Outras empresas, incluindo Nordsee e Vapiano, até agora se abstiveram de comentar.

Embora nenhuma ação legal tenha sido tomada contra a Vapiano, a DUH criticou a abordagem da empresa na introdução de embalagens reutilizáveis. A rede cobra 5,50 euros pelos copos reutilizáveis, o que os torna menos atrativos para os consumidores. No entanto, existe uma taxa nominal de 50 cêntimos para a devolução de caixas reutilizáveis, o que o DUH considera um incentivo insuficiente para as devolver.

O problema da informação ao consumidor

O DUH também chamou a atenção para a falta de comunicação adequada por parte dos restaurantes. Num estudo de dois anos que incluiu 180 visitas de teste, os funcionários dos restaurantes nunca sugeriram aos clientes que optassem por embalagens reutilizáveis. Elena Schegg, Diretora Adjunta de Economia Renovável do DUH, enfatizou que o setor da restauração não deve apenas promover ativamente soluções reutilizáveis, mas também criar sistemas padronizados que facilitem a sua utilização. Segundo ela, o atual nível de conscientização do consumidor continua catastroficamente baixo.

Em resumo, podemos apenas constatar que dois anos após a introdução da regra obrigatória sobre embalagens reutilizáveis, esta ainda está longe de ser totalmente implementada. A DUH continua a sensibilizar para esta questão e exige que as cadeias de restaurantes trabalhem ativamente para criar sistemas de embalagem práticos e acessíveis para este tipo de embalagem. O tempo dirá quanto tempo durará este processo e se conduzirá a resultados tangíveis.

