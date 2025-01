‘Falsamente caluniado’: Netanyahu defende Elon Musk em meio a polêmica sobre gesto inaugural | Notícias do mundo

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, saiu em defesa do empresário bilionário Elon Musk, após críticas por um gesto que ele fez durante a posse de Donald Trump, que alguns comentaristas associaram a uma saudação nazista. Netanyahu rejeitou as acusações como uma “falsa difamação” e enfatizou o forte apoio de Musk a Israel.

Netanyahu defende Musk

Em comunicado publicado no X (antigo Twitter), plataforma de propriedade de Musk, Netanyahu expressou seu apoio inabalável ao magnata da tecnologia. “Elon é um grande amigo de Israel”, escreveu Netanyahu, reiterando as importantes contribuições de Musk na defesa do direito de Israel de se proteger de ameaças terroristas.

O líder israelense destacou as ações passadas de Musk, incluindo o seu apoio vocal à nação em tempos de crise.

Netanyahu também mencionou a visita de Musk a Israel após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, chamando a viagem de uma prova da dedicação de Musk à segurança de Israel. Musk já havia se juntado a Netanyahu para visitar um kibutz que havia sido atacado por militantes do Hamas, solidificando ainda mais sua posição contra o terrorismo.

Esta não é a primeira vez que Musk enfrenta reações adversas por seus comentários e ações relacionadas ao antissemitismo. No passado, Musk foi criticado por endossar uma postagem que acusava os judeus de “ódio branco”, declaração pela qual mais tarde se desculpou. Além disso, a aquisição da X levantou preocupações sobre o papel da plataforma na promoção do discurso de ódio e do racismo.

No entanto, Netanyahu sublinhou que as ações de Musk, incluindo o seu pedido de desculpas e o apoio público a Israel, mostraram que ele está empenhado em combater o anti-semitismo. O presidente israelita, Isaac Herzog, também reconheceu o potencial de Musk para fazer a diferença na batalha em curso contra o ódio.

Musk responde às críticas aos gestos

Musk, que rejeitou repetidamente as alegações sobre seu gesto polêmico na posse de Trump, recorreu ao X para minimizar o significado das alegações. “Francamente, eles precisam de truques sujos melhores. O ataque ‘todo mundo é Hitler’ é muito cansativo”, disse Musk, minimizando as críticas como desatualizadas e infundadas.