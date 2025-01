“Falso empregador”: residentes de Bryansk foram avisados ​​​​sobre um novo golpe

Moradores da região de Bryansk estão sendo alertados sobre outro truque dos golpistas, que visa roubar dinheiro de quem procura emprego. Os responsáveis ​​pela aplicação da lei estão a chamar este esquema criminoso de “falso empregador”.

Para enganar as pessoas, os agressores, disfarçados de empresas existentes, divulgam vaga de editor em mensagens instantâneas, segundo o canal de telegramas do Ministério do Interior regional. Aos interessados ​​é oferecido trabalho remoto e horário flexível. Ao mesmo tempo, os golpistas recomendam a instalação do aplicativo necessário para a operação.

No entanto, esta proposta aparentemente inócua esconde armadilhas. Após a instalação, o programa especial intercepta mensagens SMS, permitindo que criminosos acessem códigos secretos e fundos de candidatos.