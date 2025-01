Família Pataudi pode perder propriedades no valor de Rs 15.000 milhões após ordem judicial

Propriedades ancestrais no valor de Rs 15.000 milhões pertencentes à família Pataudi do ator de Bollywood Saif Ali Khan em Madhya Pradesh, a maioria delas em Bhopal, podem ficar sob o controle do Centro depois que um tribunal suspendeu uma ordem de suspensão desses bens.

O Tribunal Superior de Madhya Pradesh suspendeu a suspensão imposta às propriedades ancestrais, o que poderia levar à sua aquisição ao abrigo da Lei de Propriedade Inimiga de 1968.

Segundo a lei, o governo central pode reivindicar propriedades de pessoas que migraram para o Paquistão após a divisão em 1947.

Em 13 de dezembro de 2024, uma única bancada do Tribunal Superior solicitou à família Pataudi que apresentasse sua versão à autoridade de apelação no prazo de 30 dias. No entanto, em 21 de janeiro, não estava claro se a família o fez.

Devido à situação pouco clara, a administração distrital de Bhopal recusou-se a comentar tais acontecimentos. No entanto, o colecionador de Bhopal Kaushalendra Vikram Singh disse que ações serão tomadas somente depois que a ordem do Tribunal Superior for clara.

QUAL É O CASO?

O Escritório de Custódia das Propriedades Inimigas, com sede em Mumbai, declarou as terras do Nawab de Bhopal como propriedade do governo em 2015, após o que a família Pataudi foi a tribunal.

O Tribunal Superior começou a ouvir o caso de propriedade inimiga em 2015 contra Saif Ali Khan, sua mãe Sharmila Tagore, suas irmãs Soha Ali Khan e Saba Ali Khan e a irmã de Mansoor Ali Khan Pataudi, Sabiha Sultan, e o Centro e outros.

A família Pataudi tem reivindicado suas terras em Bhopal e Raisen, que incluem a Casa da Bandeira de Kohefiza, o Palácio de Ahmedabad, além de Kothi e a floresta localizada em Chiklod, Raisen.

A família Pataudi afirmou que muitas propriedades, incluindo Noor-e-Saba, Flag House, Dar-us-Salam, Four Quarters, New Quarters, Fars Khana, Kohefiza e Ahmedabad Palace, pertencem a eles.

Em 1947, Bhopal era um estado principesco e seu último Nawab foi Nawab Hamidullah Khan, que era o avô materno de Mansoor Ali Khan Pataudi. Nawab Hamidullah Khan teve três filhas, das quais a mais velha, Abida Sultan, emigrou para o Paquistão em 1950.

Sua segunda filha, Sajida Sultan, permaneceu na Índia e se casou com Nawab Iftikhar Ali Khan Pataudi, avô de Saif Ali Khan, e tornou-se o herdeiro legal das propriedades.

Em 2019, o tribunal reconheceu Sajid Sultan como herdeiro legal e Saif Ali Khan, seu neto, herdou uma parte das propriedades. No entanto, a migração de Abida Sultan para o Paquistão resultou na reivindicação das propriedades pelo governo central como propriedade inimiga.