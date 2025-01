Famílias israelenses de reféns comemorado em Laço perguntei ao primeiro-ministro Benjamim Netanyahu dar um “mandato completo” à equipe de negociação que lida com o acordo de troca de reféns com Facções palestinas em Gaza após a sua aprovação para enviar uma delegação a Doha para retomar as negociações.

O gabinete de Netanyahu emitiu um comunicado na noite de quinta-feira, confirmando que “o primeiro-ministro concordou em enviar uma delegação de nível profissional para continuar as negociações em Doha”.

Em resposta, as famílias dos reféns israelitas manifestaram apoio à decisão de Netanyahu de enviar a delegação ao Qatar.

Em postagem no X, eles disseram: “Não devemos perder esta oportunidade”.

As famílias acrescentaram: “As centenas de reféns mantidos nas profundezas dos túneis do Hamas em Gaza não podem dar-se ao luxo de que as negociações fracassem”.

“Exigimos que o Primeiro-Ministro conceda à equipa de negociação plena autoridade para chegar a um acordo que garanta o regresso de todos os reféns”, afirmaram também.

Enquanto isso, a Public Broadcasting Corporation oficial de Israel citou uma fonte não identificada na noite de quinta-feira, afirmando que a delegação israelense apresentaria uma “nova proposta” durante as negociações para resolver a disputa sobre a lista de reféns vivos que Tel Aviv exige ao Hamas antes de avançar com. negociações.

A fonte não forneceu detalhes sobre a nova proposta, mas observou que ela “poderia ser discutida entre os dois lados na próxima rodada de negociações”.

Os esforços liderados pelos Estados Unidos, Egipto e Qatar para alcançar um cessar-fogo permanente falharam até agora, principalmente devido à recusa de Netanyahu em parar a guerra.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 45.500 vítimas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato.

Em Novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra mortal em Gaza.