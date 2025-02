Famílias dos imigrantes ilegais de Gujarati deportados de nós, dizem que ficaram chocados e desconhecidos por sua estadia lá

Das 104 pessoas Estados Unidos deportados Em um avião militar que pousou em Amritsar hoje, 33 eram imigrantes ilegais de Gujarati. Suas famílias expressaram seu choque ao saber de seu estado indocumentado nos Estados Unidos, alegando que não estavam cientes da suspensão ilegal de seus parentes antes de sua prisão e deportação no meio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ofensivo em migrantes sem documentos.

Nikita Patel, uma imigrante ilegal que foi deportada dos Estados Unidos, havia dito à família que ela estava indo para a Europa, mas não contou a eles sobre sua estadia nos Estados Unidos, seu pai Kanubhai Patel disse à TV hoje na TV em Mehsana.

“Estamos chocados com a minha filha para ser enviada dos Estados Unidos. Esperamos que ela volte com segurança. Ele só conversou sobre ficar na Europa e não falou sobre ir aos Estados Unidos. Obtivemos informações através da mídia de que 33 pessoas de Gujarat está sendo enviado de volta “, disse ele.

Kanubhai disse que sua filha foi para a Europa com um visto com seus dois amigos há cerca de um mês. Ele acrescentou que falou com ele pela última vez em 15 de janeiro. “Depois de estudar MSC, não havia emprego aqui, mas não sabíamos o que eu ia fazer a seguir”, disse ele.

Chamando a decisão de Trump de deportar mal os imigrantes ilegais, ele disse que muitos Gujarati e Punjabi vivem nos Estados Unidos e que não devem ser enviados de volta. “Muitas pessoas gastam dinheiro. Suas famílias sofrerão devido a isso (repressão à imigração ilegal)”, disse ele.

Outro imigrante ilegal, Ketul Patel, foi para os Estados Unidos um ano depois de vender seu andar em Surat. Prafulbhai Patel, que comprou o chão através de um agente, disse que estava triste pela estadia ilegal de Ketul nos Estados Unidos.

“Ele (Ketul) não deveria ter feito isso. Se ele tivesse que ir para os Estados Unidos, deveria ter ficado legalmente lá. A família é muito boa”, disse ele.

Três membros da família Gohil pertencentes a Gandhinagar também retornaram dos Estados Unidos. Eles incluem Kiransingh Gohil, sua esposa Mittalben e seu filho Heyansh. Todos eles foram para os Estados Unidos há um mês.

A mãe de Kiransingh estava empolgada em saber sobre a notícia de que seu filho e sua família foram deportados dos Estados Unidos e disse que não tinha idéia de como eles estavam lá.

Ela disse que não conversou com eles nos últimos 15 dias e que estava preocupada com sua segurança. “Os moradores não sabem como foram para os Estados Unidos. Seria bom se eles voltassem em breve”, disse ele.

A mulher disse que havia uma terra familiar e que seu filho tinha um emprego estranho.

33 Gujaris pode chegar a Ahmedabad amanhã

Das 33 pessoas de Gujarat, 12 pessoas são de Mehsana e Gandhinagar cada. Além disso, quatro pessoas de Surat, duas de Ahmedabad e um dos distritos de Kheda, Vadodara e Patan.

O governo de Gujarat está assistindo a 33 pessoas e todos devem chegar a Ahmedabad na quinta -feira.

Depois de chegar a Amritsar, o Departamento de Imigração realizará uma investigação completa, após o que as 33 pessoas serão enviadas para Gujarat. Se algum desses imigrantes ilegais tiver um registro criminal, medidas legais serão tomadas contra eles, disseram fontes do governo.

Imigrantes indianos ilegais Terra na Índia

O avião militar dos EUA C-17, que decolou de San Antonio, Texas, desembarcou no Aeroporto Internacional Sri Guru Ram Dass Jee em Amritsar às 13h59. Os funcionários da polícia e da administração civil estavam presentes para receber as 104 pessoas que compõem 79 homens e 25 mulheres.

Dos 104 imigrantes ilegais, 33 são de Haryana e Gujarat; Punjab 30; três de Maharashtra e Uttar Pradesh; e dois de Chandigarh.

Relatórios anteriores disseram que havia cerca de 200 índios a bordo do avião militar, mas foi confirmado mais tarde que havia apenas 104.

O ministro de Punjab NRI de Punjab Nri, Kuldeep Singh Dhaliwal, disse que os 104 índios que desembarcaram estão bem. “Eles tinham comida ao pousar. Eles são saudáveis ​​e saudáveis”, disse ele.