As famílias das três mulheres reféns libertadas do Faixa de Gaza No domingo eles gritaram, pularam de alegria e choraram ao ver seus parentes voltarem para Israelmostrou um vídeo divulgado pelos militares.

Reunidos em uma sala de conferências em um local não revelado juntos pessoal militar, As famílias ficaram exultantes ao testemunhar o fim dos 471 dias de cativeiro dos seus familiares.