Fãs de Sex and the City ficarão privados de atrações

A mansão na Perry Street, em Manhattan, tornou-se um novo marco em Nova York após o lançamento da série de televisão Sex and the City. Na história, Carrie Bradshaw aluga um apartamento neste prédio. Há muitas cenas na série em que a escada da mansão faz parte da ação. Carrie vai até a casa do homem dos seus sonhos ou pega um táxi para sair com as amigas. Mas logo as escadas e a porta, contra as quais os fãs da série adoram tirar fotos, ficarão escondidas dos olhos do público.

A razão para tal comportamento hostil para com os torcedores pode ser resumida em uma palavra: farto. Os donos da casa afirmam que em frente à entrada de seu imóvel há literalmente uma multidão de pessoas tirando selfies e gravando vídeos para suas redes sociais 24 horas por dia. Pelas leis, o público não pode se afastar da calçada -. este é um território público, mas as escadas da casa já são propriedade privada. Os proprietários bloquearam a passagem com uma corrente e colocaram uma placa pedindo para não invadir propriedades privadas, mas para uma foto espetacular os turistas simplesmente pularam a cerca.

Com isso, os proprietários da mansão decidiram seguir um caminho mais complexo e radical. Eles apresentaram um pedido à Comissão de Preservação de Marcos da Cidade de Nova York, solicitando permissão para colocar um portão em frente às escadas. E muito provavelmente a decisão será positiva.

É preciso admitir que os proprietários terão que assumir a execução de um projeto bastante tedioso. Estamos a falar de um edifício construído em 1866 e muito raramente é permitido alterar alguma coisa no aspecto de tais edifícios históricos. Se os proprietários de edifícios puderem instalar portões, simplesmente comprar uma cerca padrão não funcionará. Será necessário contratar um projetista que desenvolverá uma planta de portão estritamente de acordo com a fachada do prédio, o projeto será aprovado e só então será implementado. Mas a julgar pela confiança dos proprietários, podemos supor que o site de selfies de fãs está nos últimos meses.

Há também muitos lugares em Moscou que se tornaram cenários de filmes famosos, mas nem sempre é possível preservá-los. O Rossiya Hotel, que pode ser visto em todo o seu esplendor em Mimino ou As Incríveis Aventuras dos Italianos na Rússia, foi demolido durante o processo de reconstrução da área próxima ao Kremlin. O circo da Avenida Vernadsky, que “se apresentou” no “Carnaval”, também mudará muito no futuro próximo.

Mas os fãs do lendário sucesso de Ano Novo “A Ironia do Destino ou Aproveite seu Banho” ainda podem se reunir na Avenida Vernadsky, perto das casas 113 ou 125. Esses edifícios foram filmados como as casas onde Nadya Sheveleva morava em Leningrado e Zhenya Lukashin em Moscou. Existem placas comemorativas nos prédios, mas ainda não há restrições para fotos e vídeos. E ninguém vai derrubá-los.