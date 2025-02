"Fascismo? Não, é isso que o problema de Meloni é": Montanari fora de controle na TV | Vídeo

“No bate -papo, é interessante que ele nunca diga:” Não quero governar o país para pessoas que cantam Claretta e boas. Tomaso Montanari Ele disse isso em conexão com o Corrado Formigli A Squarepulita Falando sobre o LA7 sobre as mensagens particulares entre expoentes de Fratelli d’Italia carpiti e relatado em um livro por um jornalista de Fato diário, Com referência especial ao líder do partido e primeiro -ministro Giorgia Meloni.

Voltando ao tema usual da esquerda, disse o reitor da Universidade de estrangeiros de Siena: “O problema de Meloni não é fascismo, mas que você não vê muito Esses fascistas são. Uma dupla verdade na qual o cuidado obsessivo é: a regra é que o fascismo não é um problema, se você vê muito que essa linha é fascista “. Finalmente, referindo -se ao primeiro -ministro mostrou:” Mas nunca há uma discussão sobre o Fato de ter uma distância dessas idéias, da retórica, é pacífico no bate -papo que todos são, incluindo ela, apenas que você não deve aparecer “.

Os bate -papos violados e publicados, que datam de 2018, causaram um aborrecimento não deslocado. “É normal que as conversas particulares de um grupo parlamentar sejam espionadas e difundidas? Isso já aconteceu com outras forças políticas? Esse é o modelo de democracia que queremos, o da era soviética?” Giovanbattista Fazzolari.