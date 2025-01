Fashionistas usam esta tendência de calçados para se misturar com as francesas em Paris

Como editora de moda, passo regularmente horas vasculhando varejistas on-line em busca dos melhores produtos para comprar e examinando centenas de fotos de estilo de rua para encontrar as melhores ideias de roupas. Às vezes tenho sorte com um momento de cruzamento: quando um produto acessível e em estoque de um varejista favorito dos leitores me lembra uma tendência da moda que é onipresente no cenário do estilo de rua. Este é exatamente o caso da minha última descoberta da H&M.

Enquanto navegava na seção de novidades da H&M, me deparei com um par de sapatos excepcionalmente chique. H&M’s Bailarinas (US$ 25) são baratos e apresentam a tendência de calçados com biqueira popular em Paris. Quando os fashionistas vão a Paris, muitos deles levam sapatos com biqueira reforçada porque são populares entre as francesas. Precisa de provas? Role para baixo para ver como as mulheres usam sapatos com bico em Paris. Tenho certeza de que suas roupas lhe darão muitas ideias de estilo.

Compre minhas versões favoritas da H&M por US $ 25

Palavra para o sábio: esses lindos apartamentos de US $ 25 certamente se esgotarão rapidamente.

Como as mulheres usam sapatos com bico em Paris

(Crédito da imagem: Getty Images)

Compre outros sapatos com biqueira

Miu Miu Bombas slingback de couro e couro envernizado

Aquazzura Bombas Milanese Sling 50

Loja Aquazzura Sapato Forrado Gioia