FASTag obrigatório em Maharashtra para todos os veículos a partir de 1º de abril: O que é e como funciona?

O Gabinete de Maharashtra anunciou na terça-feira que, a partir de 1º de abril de 2025, todos os veículos no estado serão obrigados a ter um adesivo FASTag.

O que é uma FASTTag?

Um FASTag é um adesivo regido pela National Payments Corporation of India (NPCI) e pela National Highways Authority of India (NHAI), que é afixado nos veículos para eliminar a intervenção humana no sistema de cobrança de pedágio.