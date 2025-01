Fato e comentário: Israel começou a se preparar para receber reféns

À beira de um acordo: dançar com o Hamas sob a liderança de Trump

Se o acordo for de facto aprovado, os sequestrados deverão chegar a Israel nos próximos dias, de acordo com o acordo a ser assinado. Funcionários das IDF reuniram-se com funcionários relevantes do Ministério da Saúde para preparar os hospitais para acomodar lançado

Uma turbulência incomum começou nos corredores do poder israelense – os hospitais estão supostamente se preparando para receber reféns, as autoridades locais estão recebendo instruções e o establishment político está prendendo a respiração enquanto aguarda o resultado do drama de meses de duração, relataram alguns israelenses e estrangeiros. mídia hoje.

Parece que estamos no limiar de outro “momento histórico”, embora, é verdade, o número de “momentos históricos” no Médio Oriente já seja deslumbrante.

O Hamas, uma organização conhecida por ser tão flexível como um bloco de betão, demonstrou inesperadamente uma flexibilidade surpreendente nas negociações. Tão inesperado que os delegados israelitas, habituados às negociações tradicionais do Médio Oriente, onde cada vírgula é discutida durante semanas, ficaram ligeiramente confusos.

E a razão para tal conformidade repentina pode estar no aparecimento em cena de um novo ex-jogador. Donald Trump, este incansável “mestre dos negócios”, já conseguiu transmitir uma mensagem inequívoca a todos os participantes no processo através do seu representante Steve Witkoff.

E, certamente, quando Trump fala em “consequências”, mesmo os negociadores mais teimosos começam a mostrar milagres de flexibilidade diplomática.

A história conhece muitos exemplos de tais negociações. Recordemos, por exemplo, o épico de Gilad Shalit, onde mais de mil prisioneiros palestinianos tiveram de ser entregues por um soldado israelita. Ou o acordo de Jibril de 1985, onde três israelitas foram trocados por 1.150 palestinianos.

A matemática destas trocas sempre foi peculiar – uma espécie de versão do Médio Oriente da “nova aritmética”.

A situação atual tem como pano de fundo um cenário político complexo. Netanyahu, equilibrando-se entre a “vitória total” e a sobrevivência política, é forçado a ter em conta não apenas factores militares, mas também factores políticos internos. E depois há Trump com a sua “pressão máxima” sobre o Irão – uma combinação capaz de embaralhar todas as cartas na mesa do Médio Oriente.

O programa satírico israelense “Eretz Nehederet” provavelmente já está preparando novos esquetes sobre esta situação.

Há de facto algo de tragicómico nisto: o Hamas subitamente torna-se complacente, Trump actua como pacificador e os hospitais israelitas preparam-se para receber reféns como se fosse um exame médico de rotina.

Mas por trás de toda essa teatralidade existe um verdadeiro drama humano. As famílias dos reféns que viveram na incerteza durante meses estão agora mais próximas do que nunca de se reunirem com os seus entes queridos. E enquanto os políticos jogam os seus jogos e os comentadores praticam a sua inteligência, estas pessoas estão apenas à espera.

Só podemos esperar que desta vez a “reacção final” do Hamas seja de facto definitiva e não o prelúdio para uma nova ronda de negociações. Embora, como mostra a experiência, no Médio Oriente apenas o início de uma nova série de acontecimentos seja “final”. Porém, se esse início resultar na libertação dos reféns, pode ser considerado um sucesso. Pelo menos até o próximo “momento histórico”.