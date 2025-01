Faz anos que não compro na ASOS, mas o último lançamento deles me fez olhar duas vezes

Eu admito, negligenciei o ASOS por alguns anos. Não foi intencional, mas como editora de moda, encontro centenas de marcas todos os dias, desde os mais prestigiados designers de luxo até marcas de gama média, nomes indie a conhecer e claro, heróis da rua. Com tanto para explorar, é fácil ficar preso na rotina de recorrer sempre aos mesmos locais. A certa altura, deixei o ASOS sair do meu radar, mas não cometerei esse erro novamente.

(Crédito da imagem: Who What Wear UK)

No mês passado, vi tantos itens caros de meus fashionistas e amigos favoritos, apenas para descobrir que a marca marcada é ASOS. Para quem visita o site com frequência, isso não deve ser surpresa. Sua marca própria, ASOS Design, está repleta de compras da moda e acréscimos clássicos, tudo com um toque refinado que pode fazer você verificar novamente o preço. Enquanto isso, a marca reúne uma seleção de nomes conhecidos, de Arket a & Other Stories, tudo em um local conciso para facilitar as compras. E não vamos esquecer a Topshop.

Como um comprador que prioriza a facilidade, encontrar grandes nomes e novas marcas para conhecer em um só lugar rapidamente me levou de volta a um dos meus sites mais explorados. Com quase todos os itens que você possa imaginar estocados em suas prateleiras digitais, encontrar uma peça especial pode levar tempo, mas para sua sorte, eu fiz o trabalho duro para você.

Continue navegando para explorar as 19 compras caras que acabei de encontrar na ASOS.

Compre as compras mais caras da ASOS:

manga Macacão blazer com cinto e toque de lã, camelo Combine o conjunto para o máximo impacto ou combine o blazer polido com seus jeans favoritos.

Vintage recuperado Cardigan Boxy Vintage Borgonha Recuperado Aconchegante, clássico e no tom trendy do inverno.

PROJETO ASOS Calça jeans de perna larga Asos Design com bolso remendo Estou sempre procurando uma maneira de revitalizar meus looks jeans, e esse tom cru fresco com certeza resolverá o problema.

GINA TRICÔ Bolsa tote pequena em couro sintético com alça de ombro e detalhe de clutch na cor preta Cada detalhe desta bolsa parece tão sofisticado.

Barbour Gabardine impermeável Beatrix em xadrez azul marinho Os designs de verificação estão prestes a experimentar um grande retorno. Fique à frente da tendência agora.

GINA TRICÔ Top drapeado de manga comprida em marrom O drapeado suave e o tom marrom escuro trazem uma elegância distinta a este top.

PROJETO ASOS Calça justa de perna larga com detalhes plissados ​​em azul marinho Calças justas são sempre uma adição inteligente.

Topshop Mocassins Carter com babados e estampa de crocodilo off-white. Não acredito que ainda estão em estoque.

Dia da semana Blazer preto Slim Fit para dias da semana Edgar O formato deste blazer é requintado.

Curva ASOS Camisa espinhel Asos Design Curve com gravata lateral em branco Os detalhes do laço nas laterais são uma forma doce de trazer uma silhueta justa a esta camisa.

Novo visual Novo Look – Jeans Palazzo Azul Jeans de perna larga são uma das minhas compras mais usadas.

PROJETO ASOS Sacola de camurça com fivela de chocolate Todos vão se perguntar de onde veio essa bolsa.

PROJETO ASOS Jaqueta bomber de couro sintético em Borgonha Isso foi direto para o meu carrinho.

PROJETO ASOS Minivestido com gola inclinada e abotoado em preto O decote oblíquo parece incrivelmente elegante.

PROJETO ASOS Botins Cleona Premium Couro com Salto Gatinho em Couro Preto Botas altas que você usará por anos.

Topshop Casaco formal com cinto longo multicolorido A silhueta! A sombra! A Topshop fez isso de novo.

Puxe e carregue Jeans roll-leg com detalhes em fio ombré (co-ord, azul escuro) Sou uma grande fã do look jeans duplo.

Andar Suéter casual feito de mistura de lã de alpaca supermacia na cor cinza Um best-seller por um motivo.