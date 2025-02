Fazio, a piada anti-Trump de Bill Gates. Mas ele … o príncipe está impressionando que horas ele faz

“Ela é Também sorria“. Fabio Fazio hospedar Bill Gates UM Que horas faznos nove, e a tentação de usar o fundador de Microsoft e filantropo não apenas se Anti-monteMas também divertido Anti-Trumpé muito forte. A referência é à famosa foto oficial do presidente dos EUA para seu segundo mandato na Casa Branca, uma expressão sombria que todos se mudaram. Mas Gates não morde, ele faz uma cena de mudança, respostas com um Sorriso sardônico. Missão falida.

“Eu disse ao presidente Trump que, de alguma forma Fundação do portãopor exemplo, ajuda com aqueles que têm oHIV Viver melhor “” enfatiza Gates com tons muito moderados, longe de ser bélicos. ‘Há toda uma série de mudanças, os programas que ele deseja mudar e eu faço o possível para garantir que haja uma estratégia de generosidade. Há outros que pensam de maneira diferente, então veremos qual será o resultado “.





“Eu tive muita sorte, pais fantásticos – ele ainda reflete o bilionário americano, um dos primeiros rei midas do Vale do Silício e o homem que junto com Steve Jobs Ele formou a vida da humanidade nos últimos 40 anos -. Meu pai foi meu exemplo, sempre calmo, sempre sábio, minha mãe tinha expectativas muito altas para mim, então um relacionamento um tanto complexo, ele queria que eu tivesse boas vozes, que conversei com adultos, era alguém que sabia o que ele queria Digamos organizar as coisas e devo dizer que, se fiz o que fiz, é graças aos pais fantásticos “.

Capítulo Inteligência artificial. Será o mundo da mudança do trabalho, a tributação, haverá pessoas que o usam bem que o usam mal … esta é uma extensão do revolucionário digital, mas ainda mais profundo.