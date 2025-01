FBI confirma que explosão do Tesla Cybertruck foi suicídio

Os investigadores identificaram definitivamente o soldado americano responsável pela explosão de um Caminhão cibernético Tesla do lado de fora do Trump Hotel em Las Vegas e estão tratando seu ato como suicídio, disse o Federal Bureau of Investigation (FBI) na sexta-feira.

investigador do FBI Spencer Evans reconheceu que embora “este incidente seja mais público e mais sensacional do que o habitual, em última análise parece ser um caso trágico de suicídio envolvendo um veterano de combate altamente condecorado que estava lutando contra o transtorno de estresse pós-traumático e outros problemas”.

Ex-xerife do Departamento de Polícia Municipal de Las Vegas Kevin McMahill Ele disse aos repórteres que se sente “confortável em chamar isso de suicídio”.

Foi difícil identificar a pessoa porque ela estava queimada e irreconhecível, disse Evans, do FBI. Mateus Alanque também serviu como soldado no Afeganistão, deu um tiro na cabeça antes de seu veículo detonar e foi queimado de forma irreconhecível.

Quanto ao local da explosão, pesquisadores esclareceu que L não nutria animosidade em relação ao presidente eleito Donald Trump. Também não resta nenhuma indicação de qualquer ligação com o atirador de Nova Orleans que foi baleado poucas horas antes, ou com uma organização terrorista.

Durante a conferência de imprensa, os investigadores publicaram excertos de duas cartas de L. Numa delas escreveu: “Somos os Estados Unidos da América, o melhor país que já existiu! caminhando para o colapso.

O homem também escreveu sobre seus motivos.

“Este não foi um ataque terrorista, foi um alerta.”

“Os americanos só prestam atenção ao espetáculo e à violência. Que melhor maneira poderia haver para defender meu ponto de vista do que com uma façanha envolvendo fogos de artifício e explosivos?”