FBI e Departamento de Segurança Interna alertam autoridades sobre possíveis ataques imitadores após caminhão atingido em Nova Orleans

Ele Departamento Federal de Investigação (FBI) e o Departamento de Segurança Interna (DHS) alertaram as 18 mil agências policiais do país sobre possíveis imitadores da decisão de quarta-feira. ataque de caminhão em Nova OrleãesLuisiana.

O FBI e a Segurança Interna emitiram um boletim conjunto na quinta-feira alertando as autoridades de todo o país para estarem atentas a sinais de veículos usados ​​em ataques que possam resultar em vítimas em massa, informou a ABC News, citando fontes.

Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas quando um caminhão passou pelo coração do bairro francês de Nova Orleans por volta das 3h15 (09h15 GMT) da manhã de quarta-feira.

O FBI identificou o suspeito acusado de atropelar os participantes da festa de Ano Novo com o caminhão como Shamsud-Din Jabbarum cidadão americano de 42 anos e veterano do Exército, nascido no Texas.

De acordo com o FBI, Jabbar dirigiu de Houston para Nova Orleans na noite de terça-feira e postou vários vídeos online expressando seu apoio ao Daesh/ISIS pouco antes do ataque mortal.

O boletim conjunto dizia Daesh/ISIS incentiva o uso de veículos como arma terrorista desde aproximadamente 2014.

Segundo a ABC, as autoridades norte-americanas foram aconselhadas a procurar sinais de possíveis ataques, incluindo vigilância pré-operacional e utilização de documentos falsificados ou crédito para aluguer de veículos.

O boletim acrescenta que Jabbar foi inspirado pelo Daesh/ISIS, embora não tenham sido encontradas provas de outros indivíduos envolvidos.

Um alto funcionário da lei também disse à ABC que a organização terrorista ainda não assumiu a responsabilidade pelo ataque.