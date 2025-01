FBI revela que atacante de Nova Orleans usou metaóculos para registrar o bairro francês antes do ataque mortal a um caminhão

O homem responsável pelo ataque mortal de caminhão no dia de Ano Novo em Nova Orleans, que matou 14 pessoas, visitou a cidade duas vezes antes do incidente e filmou o French Quarter com óculos inteligentes Meta, revelaram investigadores federais. Shamsud-Din Jabbar, 42 anos, fez duas viagens à cidade em outubro e novembro, durante as quais gravou vídeos enquanto pedalava pelo bairro histórico, planejando seu ataque mortal.

Segundo funcionários do FBI, Jabbar usou óculos inteligentes da Meta, capazes de gravar e transmitir vídeo ao vivo, durante essas visitas. “Ele estava gravando vídeos ativamente em sua bicicleta enquanto planejava esse ataque horrível”, disse o porta-voz do FBI, Myrthil. Jabbar usou os mesmos óculos durante o ataque de 1º de janeiro, mas não os ativou para transmissão ao vivo.

Explosivos plantados antes do ataque mortal Além do vídeo, o FBI divulgou imagens mostrando Jabbar colocando dois contêineres com dispositivos explosivos no French Quarter pouco antes do ataque. Aproximadamente às 2 da manhã do dia de Ano Novo, Jabbar deixou um dispositivo em um refrigerador no cruzamento da Bourbon Street com a St. Outro foi colocado em um balde na Bourbon Street e na Toulouse Street. “Um dos contêineres foi movido por um transeunte, mas ambos os dispositivos foram recuperados sem detonar”, confirmou o FBI.

Tiroteio fatal com a polícia O violento ataque de Jabbar culminou em um tiroteio mortal com a polícia na Bourbon Street. Depois de bater sua van alugada contra uma multidão de foliões, Jabbar saiu do veículo vestindo colete à prova de balas e capacete e abriu fogo, ferindo pelo menos dois policiais. A polícia respondeu ao fogo e matou Jabbar a tiros no local. “Este foi um ataque coordenado e direcionado contra civis inocentes, e a polícia agiu rapidamente para neutralizar a ameaça”, disse Raia, funcionário do FBI.

Investigação em andamento; Não há sinais de cúmplices Os investigadores federais continuam a reunir detalhes do ataque de Jabbar. Apesar das suspeitas iniciais, o FBI acredita que Jabbar agiu sozinho, sem cúmplices confirmados. “Todos os detalhes da investigação que temos agora apoiam que Jabbar agiu sozinho”, disse Raia. As autoridades ainda estão a explorar possíveis ligações com outros associados nos Estados Unidos e no estrangeiro.

Materiais para fazer bombas encontrados na casa de Jabbar Como parte da investigação, agentes federais descobriram materiais para a fabricação de bombas na casa de Jabbar em Houston, incluindo RDX, um poderoso composto químico comumente disponível nos Estados Unidos. O FBI também encontrou materiais semelhantes em sua casa alugada em Nova Orleans. “Esses materiais foram usados ​​para construir os dispositivos explosivos improvisados ​​que Jabbar plantou no French Quarter”, disse o agente especial da ATF, Joshua Jackson, que deu crédito às autoridades locais por responderem rapidamente e impedirem a detonação dos dispositivos.

O ataque na Bourbon Street, um destino turístico popular conhecido pelas suas animadas celebrações de Ano Novo, deixou 14 mortos e dezenas de feridos. Os motivos de Jabbar permanecem obscuros, embora as autoridades continuem a investigação. “Ainda estamos testando e reunindo evidências”, acrescentou Jackson, “mas graças à ação rápida das autoridades, o potencial de novas perdas de vidas foi minimizado”.

A investigação sobre o ataque mortal continua em curso e mais detalhes podem surgir à medida que as autoridades continuam a analisar as provas.

Fonte