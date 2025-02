Fundação de corrupção publicada Videoclipeque afirma que o aparecimento da esposa de Maxim Katz Ekaterin Patulin está cooperando com o Vkontakte, o Grupo Nacional de Mídia e a Gazprom Media.

Estamos falando da agência de mídia do autor, criada pelo Patulin e blogueiro de Ilya Varlamov em 2014. O diretor do FBK, Ivan Zhdanov, afirma que a mídia do autor não faz o trabalho não através da entidade legal listada no site, mas “através da patyulina do empresário individual pessoal”.

Segundo o FBK, a mídia do autor, em particular, recebeu 30 milhões de rublos do Vontact 2024 de 2024 devido a atrair Mamix Yetyub-blogger na rede social (mais de 15 milhões de assinantes). Além disso, em 2023, o IP Patyulin, de acordo com Zhdanov, recebeu quase 20 milhões de rublos da Vkontakte por instalar exclusivamente oito vídeos do blogueiro Haiman (19 milhões de assinantes) na comunidade VK.

Quantas porcentagens desse dinheiro restam com a agência.

A investigação do FBK diz que, em 2023, a agência de mídia do autor recebeu 46 milhões de rublos da Vontaktee e associada à rede social e 44 milhões de rublos 2024.

Ou vá para VK ou faça outra coisa 2024. O Kremlin praticamente bloqueou o YouTube na Rússia. Aprendemos quem tomou essa decisão e como

Ou vá para VK ou faça outra coisa 2024. O Kremlin praticamente bloqueou o YouTube na Rússia. Aprendemos quem tomou essa decisão e como

A Alexei Navalny Associates também acusa a agência de cooperação com o National Media Group (NMG), cujo comitê administra uma ex -ginasta e suposta mãe de filhos mais novos, Vladimir Putin Alina Kabaeva. De acordo com o FBK, a Media Holding possui uma agência de hype – uma agência de marketing para promoção do blogger. 35 milhões de rublos chegaram dele em IP Patyulin, dizem os investigadores. Segundo eles, a agência de hype ordena cartões bancários Gazprobbank, redes neurônicas do Sberbank -Eve e Rustorees de pedidos de cartão bancário via “Authod Media”.

O FBK chama outro cliente da mídia do autor de “Gazprom-Media”. A agência, aprovada, recebeu dinheiro da mídia por anunciar o projeto federal do Ministério da Educação “Professor” – este é um projeto que emprega uma escola de pós -graduação para ensinar profissões de trabalho.

Além disso, a FBK afirma que, por 1,5 milhão de rublos, a empresa “Tecnologia positiva”, que está “envolvida em proteção cibernética por instalações estratégicas”, ordenou um anúncio para “Media True”. Sociedade situado Sob as sanções da União Europeia de meados de 2023 e de 2021 – sob as sanções dos EUA. Washington réu Isso é a favor dos órgãos estatais, incluindo o FSB, bem como na manutenção de eventos que recrutaram as agências de direito.

Zhdanov também diz que Maxim Katz “promoveu ativamente” “Copyright Media” (neste episódio de seus Twads de 2016 no vídeo). “Apesar do fato de Katz não ser um fundador formal” Copyright Media “, é claro que ele é um participante ativo envolvido e é óbvio que ele vive com dinheiro desse trabalho. Essa é a receita da família”, acredita Zhdanov.

Maxim Katz, em uma entrevista à Jellyfish, disse que não comentaria os “empregos russos atuais” associados a sua família. Ele observou que sua esposa era a criadora da “mídia de direitos autorais”, mas ele não era seu dono.

“Posso dizer que colaborei com essa agência enquanto era legal. Como qualquer outro blogueiro nela e formei uma lista de anunciantes, a própria agência nunca decidiu quem eu deveria anunciar e quem não. Isso está acontecendo com outros blogueiros , todo blogueiro escolhe os anunciantes.

Resuma Katza e FBK – a parte dedicada aos banqueiros (não o futuro da oposição) Os poupadores de dinheiro ainda roubaram? “Lavagem de reputação” funciona? E o que mais acontecerá com os banqueiros?