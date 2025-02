Os jogadores da equipe Nizhny Novgorod de Paris NN realizarão uma partida de controle contra as “asas dos soviéticos” de Samara. O início da partida é às 11:00.

Lembre -se de que, na última partida do Ecks, e a empresa venceu os campeões do Cazaquistão -Kairat d’Alma -ata com uma pontuação de 4: 2.

Veja a transmissão direta da partida na “Comunidade VK” do Paris NN Football Club.