FDA propõe rótulo nutricional na frente da embalagem para lidar com crise de doenças crônicas

A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA deu um passo importante para enfrentar a crise de doenças crónicas do país, ao propor um novo rótulo nutricional na frente da embalagem (FOP) para a maioria dos alimentos embalados. A medida faz parte de um esforço governamental mais amplo para combater as taxas crescentes de doenças crónicas, como doenças cardíacas, cancro e diabetes.

Informações facilmente acessíveis aos consumidores. A “caixa de informações nutricionais” proposta exibirá informações simples e fáceis de ler sobre três nutrientes essenciais: gordura saturada, sódio e açúcares adicionados. Esses nutrientes têm sido diretamente ligados a doenças crônicas quando consumidos em excesso. O rótulo classificará os níveis desses nutrientes como “Baixo”, “Médio” ou “Alto”, dando aos consumidores uma ideia rápida de como um produto se encaixa em uma dieta saudável.

O Comissário da FDA, Dr. Robert M. Califf, enfatizou a urgência de fornecer esta informação aos consumidores: “A ciência sobre gordura saturada, sódio e açúcares adicionados é clara. Quase todo mundo conhece ou cuida de alguém que tem uma doença crônica que se deve, em parte, aos alimentos que ingerimos. É hora de tornarmos mais fácil para os consumidores olharem, pegarem e irem embora.”

Pesquisa científica e testes de consumo. O rótulo proposto foi desenvolvido com base em extensa pesquisa, incluindo uma revisão da literatura científica, grupos focais de consumidores e um estudo experimental envolvendo cerca de 10.000 adultos americanos. Este estudo testou três esquemas diferentes de rotulagem na frente da embalagem para avaliar qual ajudava mais eficazmente os consumidores a avaliar a salubridade dos produtos. Os resultados indicaram que um design em preto e branco com o valor percentual diário funcionou melhor para orientar os consumidores em direção a opções alimentares mais saudáveis.

“Esta pesquisa foi fundamental para garantir que o rótulo proposto ajudasse os consumidores a fazer avaliações mais rápidas e precisas”, disse o Dr. Califf.

Impacto nos fabricantes de alimentos e reformulação A FDA também prevê que o rótulo FOP proposto poderá levar a mudanças na indústria alimentar. Ao tornar a informação nutricional mais visível, os fabricantes podem ser encorajados a reformular os seus produtos para satisfazer padrões mais saudáveis. Jim Jones, Vice-Comissário da FDA para Alimentos Humanos, disse: “Os alimentos devem ser um veículo para o bem-estar, não um contribuinte para doenças crónicas… Juntos, esperamos que os esforços da FDA comecem a conter a maré da crise das doenças crónicas. em nosso país. .”

Uma parte fundamental da estratégia de saúde da Casa Branca A proposta do rótulo nutricional na frente da embalagem está alinhada com a Estratégia Nacional da Casa Branca sobre Fome, Nutrição e Saúde. A estratégia visa reduzir as doenças relacionadas com a dieta até 2030. O trabalho da FDA na rotulagem, incluindo a alegação “saudável” recentemente actualizada e os objectivos de redução de sódio, é fundamental para esta iniciativa mais ampla para melhorar a saúde pública e a nutrição.

Cronograma e implementação A regra proposta exigiria que os fabricantes de alimentos com vendas anuais de alimentos de US$ 10 milhões ou mais implementassem o novo rótulo três anos após a data de entrada em vigor da regra final. As empresas menores, com menos de US$ 10 milhões em vendas anuais de alimentos, teriam quatro anos para cumprir. Este cronograma garante que as empresas tenham tempo suficiente para se adaptarem às novas regulamentações e implementarem as mudanças de forma eficaz.

Fonte