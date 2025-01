"Federer perfeito para …". Anna Kalinskaya, Sensational Break the Sinner: Uma expressão desconfortável

Deixe Kalinskaya Eu esvazio a bolsa. No que parece ser uma flecha para seu parceiro Jannik Sinner, O tenista russo faz os nomes de seus “tenistas perfeitos”. “Certamente – ele admitiu que, sem nunca mencionou o número um no mundo – meu tenista perfeito seria tão forte quanto Serena (Williams, Ed), inteligente como Djokovic. E eu certamente adicionaria Federer para o seu resfriado”.

Uma resposta a uma pergunta desconfortável durante a conferência de imprensa um CingapuraOnde a jovem está ocupada com o torneio WTA 250. E tantas nessas horas se perguntam se o relacionamento entre os dois jogadores ainda existe. Já nos últimos dias, algumas palavras de Kalinskaya criaram um debate real. Ela foi perguntada, sempre em uma conferência de imprensa, se há uma certa “pressão” para se envolver no número um do mundo.





Mas, a esse respeito, o tenista não hesitou: “Nem um pouco. Eu não acho que está ocupadoNada muda.