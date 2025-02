Fedez impressiona a Itália enquanto eles o colocam no palco antes de cantar: agora Tuto retorna … | Olhar

Não há dúvida Fedez é um dos protagonistas mais esperados e controverso disso Festival de Sanremo 2025. Ele trouxe em Ariston DerrotaMúsica em que ele fala sobre depressão, música difícil, difícil, autobiográfica.

Sim, Fedez já passou muitos nos últimos anos: a doença, a despedida turbulenta de Chiara FerragniEventos judiciais, fofocas, ataques, desfiles e reações. Em suma, o rapper quer contar.

E a história convence: na primeira noite do evento realizada por Carlo Conti, de fato batida conquistou o públicoCríticas positivas Verid, bem como excelente desempenho, inspiradas, introspectivas.





Fedez é então chamado para se apresentar na segunda noite, um dos 15 grandes nomes da corrida nesta quarta -feira, 12 de fevereiro. Ainda é fornecido com lentes de contato pretas Que simulam um aluno enorme, lentes que foram muito discutidas quando Fedez apareceu com os “olhos” no tapete vermelho.





Fedez ainda canta ótimo aqui. Derrota Ainda é convincente. E é ainda mais inspirado. Tanto que, pouco antes de começarem a cantar as câmeras, eles mostraram a ele No palco com os olhos fechados, apertado. E ele os manteve fechados por um longo tempo, até que ele começou a agir. Um detalhe que diz isso por muito tempo sobre como Fedez experimenta esse Sanremo: com dedicação, emoção e com muitas “coisas” dentro.