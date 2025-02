Fedez no estágio de "Domingo em" E a censura começa: o último grande caso em Sanremo 2025

Roberto Tortora 17 de fevereiro de 2025

Por fim, depois de tantas fofocas, muitos episódios de violência verbal e física, muita conversa e também o perigo de um exame judicial, Fedez Ele havia se levantado como o Fenice Araba no Sanremo 2025 Festival, todos ótimos com sua música “Dark” e obtendo um surpreendente quarto último lugar. Isso conhece tanta injustiça, porque muitos o queriam no palco, alguém mesmo na etapa mais alta. Também os jornalistas, na conferência de imprensa usual de Domingo em Do Ariston que atua como um apego no final do festival, Eles eram macios com o artistaQuase solidatorial com seu mal -estar.

Apenas Davide Maggioque realmente discutem com muitos dos cantores presentes no estudo da “tia” Mara, ousaram perguntar: “Quem é o Lindo str ***“.” A alusão está na capa do número Marco MasiniIntribed by Fedez como um par com o autor da Toscana e que gostou de todos, com ataques diretos do cantor, sob o estrogênio, às mulheres de seu passado. No entanto, o cantor floresceu: “Não é necessário saberÉ claro que faz parte da minha experiência “. Pino Stabioli Ele correu para a defesa do cantor: “Somos o belo str *** que continuamos perguntando!”.





Depois disso, Fedez também explicou o uso de lentes escuras para os olhos: “As lentes? Na última noite, tirei -os, eles fizeram parte da rota. Inicial Eles me ajudaram muito, era como se eu estivesse usando uma máscaraEles facilitaram o desempenho no palco e é por isso que eu queria fazer a última noite sem lentes, era simbolicamente algo de mim. Venier já pergunta: “Então, de que cor são seus olhos?”. E, ironicamente, Fedez responde: “Color mer ***, nada excepcional!”. Sorriso geral no estúdio e, para Fedez, um teste conquistado. De qualquer forma, é legítimo pensar que esse “belo str ***” é possível Angelica Montinisuposto grande amor por Fedez pelo casamento para Chiara FerragniOutro papable da forte dedicação lançada pelo palco de Ariston.