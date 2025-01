Feliz Ano Novo Chinês 2025: 30 melhores votos, saudações, status do WhatsApp e Facebook para comemorar o Ano Novo Lunar

O Ano Novo Chinês ou o Ano Novo Lunar, em 2025, recebe o “Ano da Cobra”, de acordo com o calendário lunar chinês. O dia é comemorado por milhões em todo o mundo. De acordo com Chineeeewyear.net, o Ano Novo Lunar em 2025 cai em 29 de janeiro, começando o festival de 16 dias na primavera.

Segundo o relatório, o Ano Novo Lunar, também conhecido como Ano Novo Chinês ou Festival de Primavera, marca o início de um novo ciclo do zodíaco baseado no calendário lunar chinês. Todos os anos, a data muda no calendário gregoriano. Este ano é chamado de “ano da cobra”.

Por que 2025 é o ano da cobra? O zodíaco chinês opera em um ciclo de 12 anos. Todo ano é representado por um animal diferente. Em 2025, entramos no ano da cobra, o sexto animal no ciclo do zodíaco.

Feliz ano novo chinês desejos:

Citações de Ano Novo Chinês: 18. “O objetivo de um novo ano não é apenas ter um novo ano”. Precisamos ter uma nova alma

19. “E agora, damos as boas -vindas ao ano novo.” “Cheio de coisas que nunca existiram.” ~ Rainer Maria Rilke.

20. “Suas circunstâncias atuais não ditam para onde podem ir. Eles simplesmente determinam onde começa”. ~ Ninho Qubein.

21. “Nunca é tarde para ser o que poderia ter sido”. ~ George Eliot.

22. “Esperanças do limiar do próximo ano, sussurrando ‘será mais feliz’ …” ~ Alfred Lord Tennyson

23. “Para as palavras do ano passado, eles pertencem ao idioma do ano passado e as palavras do próximo ano esperam outra voz”.

Feliz Ano Novo Chinês 2025: Mensagens e Saudações 24. Desejando a você um maravilhoso ano novo lunar cheio de felicidade, amor e prosperidade. Aproveite as festividades!

25. Deixe o ano novo abençoá -lo com sabedoria, força e boa sorte. Feliz Ano Novo Chinês para você e sua família!

26. Que o ano novo é cheio de esperança, risos e sucessos maravilhosos. Feliz Ano Novo Chinês!

27. Feliz ano lunar novo! Que o ano traga novos começos, prosperidade e alegria eterna para você e seus entes queridos.

28. Desejando a você um ano cheio de harmonia, paz e tudo o que o faz feliz. Feliz ano lunar!

29. Gong Xi fa Cai! Desejo -lhe um ano de boa saúde, alegria e inúmeras bênçãos!

30. Paz, sucesso e abundância desejados em abundância neste ano novo chinês. Tem tudo que você quer!

