Feliz Basant Panchami 2025: 20 desejos, mensagens do WhatsApp, citações para compartilhar com os entes queridos em Saraswati puja

Saraswati Puja, também conhecido como Basant Panchami, é um festival hindu dedicado a honrar Maa Saraswati, que é deusa da sabedoria, música e artes. De acordo com as tradições hindus, Basant Panchami é comemorado no quinto dia do mês de Magha e este ano, esta ocasião auspiciosa cairá no domingo, 2 de fevereiro.