Feliz Lohri Data 2025: Quando é Lohri e por que é comemorado? Verifique aqui

Lohri é um festival popular celebrado no norte da Índia, predominantemente em Punjab e entre pessoas de fé Sikh. Lohri é principalmente um festival Sikh; No entanto, o dia de Lohri é decidido de acordo com o calendário hindu, segundo Drikpanchang. Lohri está intimamente ligado ao festival hindu Makara Sankranti. Lohri é comemorado um dia antes da observação de Drikpanchang.