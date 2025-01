Fenerbahçe Beko arrebata o primeiro lugar da Euroliga ao Olympiacos com vitória por 87-77

O Fenerbahçe Beko derrotou o Olympiacos por 87-77 na 23ª jornada da Turkish Airlines EuroLeague, na sexta-feira, para ocupar o primeiro lugar na classificação.

Apesar de estar perdendo por 21 a 17 no final do primeiro quarto, o Fenerbahçe fechou o primeiro tempo com uma vantagem de 43 a 40.

O ex-MVP Sasha Vezenkov marcou 13 pontos pelo Olympiakos no primeiro tempo, enquanto o atacante do Fenerbahçe, Tarık Biberovic, contribuiu com nove pontos, cinco rebotes e quatro assistências.

A equipe de Istambul ampliou a vantagem para dois dígitos no segundo tempo, fechando o terceiro quarto com um placar de 69-59.

O Fenerbahçe manteve o déficit no último quarto.

O armador Marco Guduric teve mais uma atuação impressionante no Pireu, marcando 21 pontos e quatro assistências, dando continuidade ao excelente jogo das últimas semanas.

Do lado grego, o veterano da NBA Evan Fournier marcou 21 pontos.

O Fenerbahçe melhorou para 15-7, estendendo a sequência de vitórias para cinco jogos, enquanto o Olympiacos caiu para o segundo lugar com 16-7, quando a sequência de sete vitórias consecutivas terminou.

-Outros resultados de sexta-feira:

LDLC ASVEL Villeurbanne-FC Barcelona: 100-94

Alba Berlim-Bayern de Munique: 84-99